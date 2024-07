Marc-Uwe Kling: Mörderische Fake News

Der Autor der „Känguru-Chroniken“ versucht sich mit „Views“ an einem Thriller. In dieser KI-Dystopie weiß bald niemand mehr, was real ist – außer die Angst.

Derzeit hat man die Qual der Wahl unter den vielen Sachbüchern, die vor den Chancen (hin und wieder) und den Gefahren (vor allem) von Künstlicher Intelligenz warnen. Man kann aber auch zu „Views“ greifen, dem Thriller von Marc-Uwe Kling, vor allem bekannt durch seine „Känguru-Chroniken“. In „Views“ geht ein Vergewaltigungsvideo viral und lässt die gesellschaftlichen Spannungen in Deutschland in kurzer Zeit in einer Welle der Gewalt explodieren.

Yasira Saad, Hauptkommissarin beim BKA, Abteilung für schwere und Organisierte Kriminalität, befindet sich gerade auf einem „Tinder“-Date, als ein Video im Netz auftaucht, in dem die als vermisst gemeldete 16-jährige Lena von drei Asylwerbern aus Mali vergewaltigt wird. Ein vierter Mann filmt die Tat. „Schon nach den ersten Sekunden weiß Yasira, dass dieses Video alles verändern wird. Es ist der Tropfen, der Funke, der Zünder. (…) Es ist Sprengstoff.“

Yasira, alleinerziehende Mutter eines Teenager-Mädchens, wird aus politischen Gründen mit dem Fall betraut, „ein richtiger Scheißfall“, wie sie ihrem Team offen sagt: „Das ganze Land guckt uns auf die Finger. Wenn wir’s verbocken, wird das nicht nur für uns Konsequenzen haben. Aber wir haben hier auch eine Chance. Wir können zeigen, dass der Rechtsstaat schnell und hart zuschlagen kann. Dass kein Verbrechen ohne Strafe bleibt.“

Zulauf für „Aktiver Heimatschutz“

Während die weiträumigen Ermittlungen von Yasira und ihren Kollegen nur erstaunlich dürre Ergebnisse bringen, heizt sich die Stimmung im Land sehr schnell auf. Bald greift im Netz der Erste zur Waffe und ruft zur Selbstjustiz auf: „Nennt mich Bär. Ich gehe auf die Jagd“, sagt der Mann, der seine Organisation „Aktiver Heimatschutz“ nennt. Das Video strotzt vor Codes, die in der rechten Szene schnell verstanden werden: „A.H. Adolf Hitler. (…) Das Video ist genau achtundachtzig Sekunden lang. Zweimal der achte Buchstabe. H. H. Heil Hitler.“ Noch ist das Team zu Scherzen aufgelegt: „Unser Bär scheint ein Braunbär zu sein.“ Bereits am nächsten Tag lacht niemand mehr: Laut einer Umfrage sind 18 Prozent der Deutschen bereit, sich dem „Aktiven Heimatschutz“ anzuschließen.

Marc-Uwe Kling hat seinen Thriller wohl nicht zufällig in einer Zeit geschrieben, in der das rechte politische Lager in Europa so stark ist wie noch nie seit Gründung der Europäischen Union, angetrieben unter anderem von der Ablehnung der Migration, und befeuert von technologischen Möglichkeiten, vor denen selbst ihre Erfinder mittlerweile warnen. Die Kombination ist brandgefährlich. „Seit Jahren schaut der Staat der immer extremeren Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung tatenlos zu. Seit Jahren weiß man, dass Fake News im Netz Menschen von der Realität entkoppeln, aber der Gesetzgeber traut sich nicht, die großen Digitalkonzerne wie die Massenmedien zu regulieren, die sie längst sind“, sinniert Yasira.

Schwacher Schluss

„Views“ ist mit 272 Seiten ein relativ kurzes Buch, und das ist auch seine Schwachstelle. Kling zündet viele gesellschaftspolitische Kracher und treibt die Handlung ihrem spannenden Finale entgegen – nur, um dann plötzlich abzubrechen und den Leser mit Schnappatmung sitzen zu lassen. Etwas fassungslos liest man nicht das nächste Kapitel, sondern die Danksagung. Dieser sehr gelungene Thriller hätte sich wahrlich einen Schluss verdient, der etwas weniger Fragen offen lässt.