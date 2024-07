Weben und leben wie die Wikinger in Wolin

Wolin war einst eine multikulturelle Hafenstadt. Viele halten sie für das legendäre Jomsburg oder Vineta. Heute pflegt man hier das Erbe der Wikinger und alten Slawen, Höhepunkt ist das jährliche Festival im August.

Beharrlich strömt die Oder durchs Stettiner Haff. Am Ende drängt sie durch drei Seegatts in die Ostsee. Einer dieser Mündungsarme ist die Dziwna (Dievenow). Durch sie entsteht Wolin, die größte Insel Polens. Vor ihrer gleichnamigen Stadt schlummert das Flusseiland Wolińska Kępa. Sein Bild mit Blick zur Altstadt prägen bislang 27 Häuser, Stadttor, Zäune, Kultobjekte und ein Schiffsanleger – anhand von umfangreichen Ausgrabungen mit Originalmethoden, -material und nachgebautem Werkzeug rekonstruiert. Ob man zu Fuß herkommt, per Fahrrad oder Auto: Man landet hier im Mittelalter. Denn der wiedererstehende Inselort lebt wie seine zeitweilige „Bevölkerung“ in etwa so wie vor 1000 Jahren. Die historische Hafen- und Handelsstadt, die er repräsentiert, wurde von Slawen, Wikingern und anderen Ethnien bewohnt. Mit mindestens 8000 Einwohnern und einer Ausdehnung von bis zu fünf Kilometern war sie im zehnten Jahrhundert die größte und bedeutendste im Ostseeraum.

Oft widerlegt und durch neue Ausgrabungen immer wieder untermauert wurde die Vermutung, es könne sich dabei um das legendäre Julin oder Jumne oder gar das „versunkene“ Vineta handeln. Diese mittelalterliche Stadt rund um die Festung Jomsburg soll von dem sagenumwobenen Söldnerbund der Jomswikinger gegründet worden sein. „Das Slawen-und-Wikinger-Zentrum ist ein Labor experimenteller Archäologie und lebendiges Freilichtmuseum“, erklärt sein Chef Wojciech Celiński. Dafür würden neben Wissenschaftlern und Angestellten vor allem die Vereinsmitglieder sorgen. „Oft verbringen sie freie Tage und ganze Urlaube, indem sie unsere Stadt als Handwerker und Krieger, Bauern oder Fischer bevölkern. Dabei tragen sie selbstgefertigte Kleidung, arbeiten und ernähren sich, musizieren, feiern und kämpfen im Stil des neunten oder zehnten Jahrhunderts und gestalten so Geschichte zum Anfassen und Miterleben – ob als alte Slawen oder Wikinger“, berichtet der 61-Jährige. Selbst mit dabei war der Ex-Feuerwehrmann von Anfang an.