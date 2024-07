Die Frau galt seit dem 24. Juni als abgängig. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es Polizeiangaben zufolge nicht

Eine seit dem 24. Juni aus dem Raum Innsbruck abgängige 78-jährige Österreicherin ist am vergangenen Sonntag in Deutschland tot aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Exekutive. Zuvor war ein Unfall befürchtet worden. Eine Fahndung nach der Frau war zunächst erfolglos geblieben. (APA)