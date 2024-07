Architekt Frank Gehrys Dekonstruktivismus findet ihren Weg jetzt auch in die hohe Uhrmacherei - dank der Luxusmarke Louis Vuitton.

Er gehört fast schon zu Louis Vuitton wie die beliebte Neverfull Tasche oder das berühmte Damien Muster: Die Rede ist von Star-Architekt Frank Gehry, der sich und die Luxusmarke vor zehn Jahren mit dem monumentalen Kunstmuseum Fondation Louis Vuitton im Pariser Bois de Boulogne verewigte. 2019 folgte dann das spektakuläre Flaggschiff der Marke in Seoul. Darüber hinaus kreierte der Pritzker-Preisträger für Louis Vuitton eine Parfümflakon-Serie aus handgefertigtem Muranoglas sowie eine Taschenkollektion, die vergangenes Jahr auf der Art Basel Miami erstmals enthüllt wurde.

Uhraufführung

Mit der Kreation des ersten Haute Horlogerie Zeitmessers seiner Karriere feiert der Architekt noch mit 95 Jahren eine Premiere und verleiht der langjährigen Partnerschaft mit Louis Vuitton neue Impulse. Zwei Jahre dauerte es dann auch von den ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung der „Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Sapphire Frank Gehry“, so der offizielle Name .Beim Design für die streng limitierte Uhrserie ließ sich Gehry von seinem Entwurf für den vorher erwähnten Louis Vuitton-Store in Seoul inspirieren, für den er eine wellenförmige Glasstruktur auf dem Dach schuf - eine poetische Anspielung

Die Glasstruktur auf dem Dach des Flaggschiff-Stores in Seoul diente als Vorbild Yongjoon Choi

auf die Bewegung der Segel eines Schiffes. Um die Wellen auf dem Zifferblatt zu bestimmen, druckte der Architekt ein großformatiges Foto der „Tambour Moon Saphir“ aus dem Jahr 2022 aus und zerknüllte das Papier. „Ich mag es, Bewegung auszudrücken, diese Energie und Dynamik in statische Materialien zu bringen.“

Als Material für die „Tambour Flying Tourbillon“ wählte der gebürtige Kanadier Saphir, das bestens geeignet ist, um die gewünschten Textur- und Lichteffekte zu erzeugen. Das Gehäuse und seine Komponenten sind aus einem einzigen 200 Kilogramm schweren Saphirblock gefertigt. Sogar die Krone ist aus diesem Edelstein geschliffen, der nach dem Diamanten der härteste der Welt ist. Das Zifferblatt ist nicht nur optisch beeindruckend, es kann auch als ein Stück Kunsthandwerk betrachtet werden. Allein die Herstellung jedes einzelnen dauert 250 Stunden, wobei sogar medizinische Werkzeuge zum Einsatz kommen, um die komplexen Formen und Kurven von Gehrys Design zu reproduzieren. Das Ergebnis ist eine echte Miniaturskulptur, nicht dicker als als ein Blatt Papier. Ein weiteres Detail: Die Zeiger aus Saphir haben leuchtende Ränder, um sie in der Nacht besser sichtbar zu machen.

Von der „Tambour Moon Flying Tourbillon“ gibt es nur fünf Exemplare Louis Vuitton

Im Inneren tickt das handgefertigte, mechanische Uhrwerk „LFT MM05.01“, das mit dem Genfer-Siegel versehen ist, über eine Gangreserve von 80 Stunden verfügt und eine LV-Monogrammblume im Tourbillon-Käfig zeigt, die in einer Minute eine vollständige Umdrehung vollführt. Die Transparenz ermöglicht das Manufakturwerk mit fliegendem Tourbillon aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Das zart durchbrochene Kaliber ist zweifarbig, um seine Kontraste hervorzuheben. Die massive Roségoldplatte ist mit einer konzentrischen Satinierung versehen, während die Zahnräder und das fliegende Tourbillon rhodiniert sind. Die Unterschrift von Frank Gehry ziert den Gehäuseboden - sie unterstreicht einmal mehr die Verbindung des Architekten mit Louis Vuitton.