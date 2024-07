Das Traditionsunternehmen trägt sich mit dem Gedanken, in ganz neue, boomende Geschäftsfelder einzusteigen. Das bietet auch viel Luft für die Aktie, meinen Experten. Einer hat das Kursziel erhöht.

Wie bei der Finanz-Aktie, die wir vorige Woche hier vorgestellt haben und denen Experten ein Kurspotenzial von über 100 Prozent zutrauen, gilt auch im Fall der heutigen Aktie: Ob sie als riskantes Spekulationsobjekt oder als solider Wert zum langfristigen Anlegen in einem breit gestreuten Depot taugt, kann Ansichtssache sein. Generell ordnen wir sie der letzteren Kategorie zu. Aber weil sie gerade viel Fantasie hervorbringt, hat sie im Moment auch was Spekulatives an sich.

Und laut Experten eben das Potenzial zur Geldvermehrung.