Wolfsgruß: Uefa plant angeblich Sperre für türkischen Spieler Demiral

Deutsche Medien berichten, dass der türkische Verteidiger Merih Demiral zwei Spiele zusehen muss. Damit würde er nur in einem eventuellen Finale wieder für die Türkei spielen können.

Der türkische Verteidiger Merih Demiral wird von der UEFA wegen einer Geste, die er beim Achtelfinalsieg seiner Mannschaft gegen Österreich am Dienstag beim Torjubel machte, für zwei Spiele gesperrt und wird das Viertelfinale der Euro 2024 gegen die Niederlande am Samstag verpassen, berichten deutsche Medien.

Der 26-jährige Innenverteidiger erzielte beim 2:1-Sieg gegen die Österreicher zwei Tore und schoss seine Mannschaft zum ersten Mal seit 2008 ins Viertelfinale. Beim ersten Torjubel zeigte er mit den Fingern den sogenannten „Wolfsgruß“.

Umstrittene Geste

Die Geste steht in Verbindung mit den „Grauen Wölfen“, einem ultranationalistischen Jugendverband der türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), die ein Verbündeter der regierenden AK-Partei von Präsident Tayyip Erdogan ist. Der Wolfsgruß ist in Deutschland - im Gegensatz zu Österreich - nicht verboten, wird aber vom Verfassungsschutz beobachtet. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf der Plattform X gleichwohl. „Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel.“ Sie forderte den europäischen Fußballverband Uefa auf, den Fall zu untersuchen und Sanktionen zu prüfen, was dieser zusagte.

Die deutsche Bild-Zeitung berichtete am Donnerstag, sie habe Informationen erhalten, dass Demiral nun wegen der Geste für zwei Spiele gesperrt werden würde, nannte aber keine Quelle.

Die Türkei trifft im Viertelfinale am Samstag im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande. Zu diesem Spiel wird auch der türkische Präsident Tayyip Erdogan erwartet. (Reuters/Red.)