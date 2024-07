Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Labour-Chef Keir Starmer holt in Großbritannien die absolute Mehrheit: Labour feiert bei den Parlamentswahlen einen Erdrutschsieg. Die Wähler strafen die 14 Jahre regierenden Tories in der Sehnsucht nach Wandel ab. Die ursprüngliche Brexit-Partei UK Reform liegt in vielen Wahlkreisen an zweiter Stelle und positioniert sich als lautstarke Opposition von rechtsaußen. Mehr dazu.

Broken Britain statt Cool Britain: Die Briten haben den Machtwechsel herbeigesehnt und den Tories die Quittung verpasst für eine letztlich desaströse Bilanz, schreibt Thomas Vieregge in der Morgenglosse. Die Labour-Regierung muss den Menschen nun Mut geben. Mehr dazu.

Karl Nehammer schließt künftige Zusammenarbeit mit Gewessler aus: „Durch ihr Verhalten hat sie sich selbst aus dem Spiel genommen“, sagt der Kanzler. In Bezug auf den Alleingang der Klimaschutzministerin auf EU-Ebene beim Renaturierungsgesetz meinte der Bundeskanzler ihr Fehlverhalten werde „noch große Probleme für Österreich bedeuten“. Mehr dazu.

Peter Pilz steht vor Gericht: Weil er Informationen aus nicht öffentlichen Disziplinarverfahren an die Medien verraten haben soll, muss sich der ewige „Aufdecker“ Peter Pilz am Freitag wegen „Verbotener Veröffentlichung“ und „Übler Nachrede“ verantworten. Mehr dazu.

Deutsche Regierung einigt sich im Budgetstreit: Die Spitzen der deutschen Koalitionsregierung haben nach langen Verhandlungen einen Durchbruch beim Budget 2025 und beim Wachstumspaket erzielt. Demnach will die Koalition auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse einhalten. Mehr dazu.

Viktor Orbán besucht Wladimir Putin: Ungarns Premier will am heutigen Freitag erstmals seit Kriegsbeginn nach Moskau zum russischen Präsidenten reisen, berichten Medien. Es wäre Orbáns zweiter diplomatischer Coup seit der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes. Mehr dazu.

UEFA sperrt Demiral wegen „Wolfsgruß“: Der türkische Verteidiger wird für zwei Spiele gesperrt und daher das Viertelfinale der Euro 2024 gegen die Niederlande am Samstag verpassen, berichten deutsche Medien. Beim Torjubel im Achtelfinalspiel gegen Österreich zeigte er mit den Fingern eine Geste, die mit den ultranationalistischen „Grauen Wölfen“ in Verbindung steht. Mehr dazu.

Der Kampf um das EM-Halbfinale: Mit den Spielen Spanien gegen Deutschland und Portugal gegen Frankreich tartet heute das EM-Viertelfinale. Wer hat die besten Karten, was passiert nach dem „Wolfsgruß“? Ein Ranking mit Tiefgang. Mehr dazu.