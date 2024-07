Die britische Labour-Partei feiert einen Erdrutschsieg und gewinnt die absolute Mehrheit. Die Wähler strafen die 14 Jahre regierenden Tories in der Sehnsucht nach Wandel ab. UK Reform unter Nigel Farage liegt in vielen Wahlkreisen an zweiter Stelle und positioniert sich als lautstarke Opposition von rechtsaußen.

Früher Freitagmorgen in Richmond im nordenglischen Yorkshire: Die Kandidaten für den lokalen Sitz im Unterhaus sind angetreten, um der Verkündung der Wahlergebnisse beizuwohnen. Unter ihnen ist Premierminister Rishi Sunak. Es ist sein Sitz.

Britische Medien berichten seit Tagen, dass Sunak angesichts der miserablen Umfragewerte für seine Partei Angst hatte, seinen Sitz zu verlieren. Es wäre eine historisch einmalige Blamage. Sunak ist seine große Nervosität anzusehen, als der lokale Wahlbeamte an das Rednerpult tritt, um die Wahlergebnisse zu verlesen. Erleichterung. Sunak hält seinen Sitz in dem ländlichen Wahlkreis mit einem deutlichen Vorsprung.

Der scheidende Premier Rishi Sunak ist erleichtert, dass er seinen Sitz im Unterhaus behält. Er will weiter Parlamentsabgeordneter bleiben. Reuters / Temilade Adelaja

Auch wenn Sunak an diesem frühen Freitagmorgen die wohl größtmögliche persönliche Demütigung erspart bleibt, stehen sowohl er als auch die Tories vor einem Scherbenhaufen: Laut Hochrechnungen vom frühen Freitagmorgen steuert die Partei von Keir Starmer auf über 400 der 650 Sitze im Unterhaus zu und gewinnt die absolute Mehrheit. Die Tories kommen demnach auf nur noch etwa 150 Sitze. In den frühen Morgenstunden gestand der scheidende Premier seine Niederlage ein. Ein Blick auf das Ergebnis der letzten Unterhauswahlen vor fünf Jahren verdeutlicht das Ausmaß des Desasters.

Mehr lesen Wie es der britischen Wirtschaft nach 14 Jahren Tory-Regierung geht

Mehr als die Hälfte der Tory-Abgeordneten fürchtet um Sitze