Japan hat den „Krieg“ gegen die Diskette gewonnen

Alte Disketten waren in Japan öffentlich aufgefallen, als sie bei Impfstellen in der Corona-Pandemie noch immer verwendet wurden. Reuters

Japan hat in einer Kampagne zur Modernisierung der Bürokratie alle Disketten abgeschafft, als nächstes sind die Faxgeräte dran.

Japans Regierung konnte Disketten in allen ihren Systemen abschaffen - zwei Jahrzehnte nach dem Start der Kampagne gegen veraltete Bürokratie erreichen sie damit einen lang erwarteten Meilenstein. Alle 1034 Verordnungen, die die Verwendung von Disketten regeln, wurden abgeschafft.

„Krieg gegen Disketten gewonnen“ - als nächstes ist das Fax dran

„Wir haben den Krieg gegen Disketten am 28. Juni gewonnen! Sagte Digitalminister Taro Kono, der sich für die Abschaffung von Faxgeräten und anderen analogen Technologien in der Regierung stark gemacht hat. Nicht nur die Japaner faxen noch. Ein aktueller Bericht aus Deutschland zeigt, auch in unserem Nachbarland verwendet jeder vierte Betrieb das Fax noch „häufig“ oder „sehr häufig“.

Die Agentur für die Bürokratie-Erneuerung wurde während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 eingerichtet, als sich herausstellte, dass die Regierung bei der Durchführung landesweiter Tests und Impfungen immer noch auf Papierablagen und veraltete Technik angewiesen war. Der zuständige Minister Kono, mit 2,5 Millionen Followern auf X (Twitter), leitete früher das Verteidigungs- und das Außenministerium sowie den Einsatz des Covid-Impfstoffs. Nach einer gescheiterten Kandidatur für das Amt des Premierministers trat Kono im August 2022 seine jetzige Stelle an.

Taro Kono bei seiner Kandidatur für das Amt des Premierministers von Japan (zweiter von Links). Imago / Pool Via Www.imago-images.de

Japans Digitalisierung kommt nur schleichend voran

Japans Digitalisierungsbemühungen sind jedoch auf zahlreiche Hindernisse gestoßen. Eine App zum Aufspüren von Kontakten floppte während der Pandemie, und die Einführung des digitalen Personalausweises „My Number“ verlief aufgrund wiederholter Datenpannen langsamer als erhofft. (Red./Reuters)