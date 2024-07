Keir Starmer feiert seinen Wahlsieg in der Tate Modern in London.

Keir Starmer feiert seinen Wahlsieg in der Tate Modern in London. Reuters / Suzanne Plunkett

Auf der Insel geht man binnen Stunden vom Wahlkampf zur Regierungsarbeit über, wie auch ein historischer Rückblick zeigt. Der nächste Premier Keir Starmer steht dabei vor einem Berg an Problemen.

Regierungswechsel in Großbritannien sind, in den Worten von Jonathan Powell, dem ehemaligen Stabschef von Tony Blair, „uniquely crazy“ – einzigartig verrückt. In den USA beispielsweise haben die angehenden Präsidenten monatelang Zeit, sich auf den Job vorzubereiten; in vielen europäischen Ländern stehen oft lange Koalitionsverhandlungen an. Nicht so auf der Insel: Hier geht man nahtlos, innerhalb von Stunden, vom Wahlkampf zum Regierungsgeschäft über.

Diese Erfahrung macht Freitag auch Keir Starmer, der Labour-Chef, der bei den Parlamentswahlen am Donnerstag nach 14 Jahren eine absolute Mehrheit für seine Partei errang und die Konservativen weit abgeschlagen auf Platz zwei verwies: Alles passiert am Tag danach schwindelerregend schnell, es gibt einen Berg an Arbeit, und niemand sagt einem, was zu tun ist. Einige Formalitäten gibt es dennoch.

„His Majesty’s Government“: Zunächst zum Buckingham Palace

So muss ein neu gewählter Premierminister, bevor er sich in die Arbeit stürzt, erst einmal die Erlaubnis vom Chef einholen. Man erinnere sich: Großbritannien ist eine Monarchie, und jede Regierung heißt offiziell „His Majesty’s Government“. So muss der Wahlsieger zunächst zum Buckingham Palace fahren und Charles III. höflich bitten, die nächste Regierung bilden zu dürfen.