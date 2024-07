Jens Stoltenberg: „Für Österreich stehen die Türen zur Nato offen“

Die Nato werde keinen Druck auf neutrale Länder wie Österreich, Irland und die Schweiz ausüben, so der Nato-Generalsekretär. Das Bündnis müsse Russland überzeugen, dass er den Ukraine-Krieg nicht aussitzen könne.

Sollten sich neutrale Länder wie die Schweiz, Deutschland und Irland für einen Beitritt zur Nato entscheiden, sei die Tür offen, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit der Deutsche Presse-Agentur. „Aber die Nato hat niemals ein Land zum Beitritt in das Bündnis gezwungen oder gedrängt. Das ist deren Entscheidung. Für mich war das auch sehr wichtig, bevor Finnland und Schweden beitraten.“

Der 65-jährige Norweger, der sein Amt an den Niederländer Mark Rutte abgegeben wird, bezeichnete im Interview den Beitritt Schwedens und Finnlands zu dem Bündnis als einen der schönsten Momente seiner Amtszeit. Der russische Präsident Wladimir Putin „wollte, dass die Nato garantiert, keine neuen Verbündeten aufzunehmen. Was er bekommen hat, war das Gegenteil. Es sind neue Verbündete dem Bündnis beigetreten.“ Er hoffe auf den Beitritt der Ukraine in den nächsten zehn Jahren.

„Je stärker unsere Unterstützung ist, desto schneller kann dieser Krieg enden“

Kommende Woche wird der scheidende Nato-Generalsekretär zum letzten Mal ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Länder leiten. Davor wirbt er weiter für sein Vorhaben, die Bündnisstaaten zu Zusagen für Militärhilfen für die Ukraine zu bewegen. Die Alliierten müssten sich auf ein langfristiges Versprechen einigen, um Russland zu signalisieren, dass es sich nicht auf ein baldiges Kriegsende einstellen könne.

„Je stärker unsere Unterstützung ist, desto schneller kann dieser Krieg enden“, sagt der Norweger in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist das Paradoxe. Je mehr wir uns langfristig verpflichten, desto schneller kann der Krieg enden. Denn jetzt glaubt Putin, dass er uns aussitzen kann. Wir müssen ihn überzeugen, dass er uns nicht aussitzen kann, und das kann dann die Bedingungen schaffen, um den Krieg zu beenden.“

Ukraine-Hilfe basierend auf BIP

Diese Woche war durchgesickert, dass die Nato-Staaten die Forderung Stoltenbergs, der Ukraine längerfristig Militärhilfen im Wert von jährlich mindestens 40 Milliarden Euro zu garantieren, ablehnten. Die Ukraine soll vorerst lediglich nächstes Jahr mindestens 40 Milliarden Euro erhalten. Nun ist es fraglich, auf welche Hilfe die Ukraine von den Staaten des Verteidigungsbündnisses ab 2025 hoffen kann.

Jedes Land sollte daher Ukraine-Hilfe basierend auf seinem Bruttoinlandsprodukt leisten, fordert Stoltenberg. „Da wir darauf vorbereitet sein müssen, dass das alles noch sehr lange dauern kann, denke ich, dass mehr Transparenz, Vorhersehbarkeit und faire Lastenverteilung die Unterstützung nachhaltiger machen.“ (APA/dpa/red.)