Türkei-Spiel: ÖBB schließen am Samstag Public Viewing am Hauptbahnhof

Sicherheitsbehörden warnten vor einem großen Andrang beim Viertelfinalspiel Niederlande - Türkei und empfahlen das Public Viewing zu schließen. Die ÖBB kommen dem nach.

Die ÖBB schließen am Samstag das Public Viewing am Hauptbahnhof in Wien. An dem Tag findet um 21 Uhr das Viertelfinalspiel Niederlande - Türkei der aktuellen Fußball-Europameisterschaft statt. Bereits bei der Achtelfinalpartie gegen Österreich gab es großen Andrang auf dem Areal und kleinere Zwischenfälle. Und auch für Samstag warnt die Polizei vor einer großen Anzahl an Fans. Aus diesem Grund wird es nun aus Sicherheitsgründen geschlossen, wie das Unternehmen mitteilt. Betroffen ist damit auch das Spiel um 18 Uhr zwischen England und der Schweiz.

Bereits der Planung des Public Viewings wurde ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt, um den Bahn- und Busbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Seit dem Start der EM gab es täglich Lagebesprechungen. In der aktuellen wurde demnach entschieden, die Spiele am Samstag nicht mehr zu übertragen. Wie es mit der Übertragung der zukünftigen Spiele weitergeht, wird weiterhin mit den Sicherheitsbehörden evaluiert. (red.)