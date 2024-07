Die Angst vor dem Schuldenkaiser Trump

USA. Der Anleihemarkt bereitet sich auf Trumps zweite Amtszeit vor. Die Rendite von zehnjährigen US-Papieren stieg nach Bidens TV-Debakel an. Das Schuldendrama könnte außer Kontrolle geraten.

New York. Auf den ersten Blick reagierten die Anleger an der Wall Street kaum auf das Debatten-Debakel von Joe Biden und die damit gestiegene Chance von Donald Trump, erneut ins Weiße Haus einzuziehen. So ging die Börsenrallye zunächst weiter, und die wichtigsten Indizes kratzten neuerlich an ihren Rekorden – was weniger an den politischen Entwicklungen und mehr an dem anhaltenden Hype um die künstliche Intelligenz lag. Schließlich zeigt auch die Geschichte, dass es letztlich für langfristig orientierte Investoren relativ irrelevant ist, wer die US-Präsidentschaft gewinnt.