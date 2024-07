Neue App Do-gether: „Es gibt viele Menschen, die gerne helfen“

Thomas Nayer: Recht unkompliziert: Jemand, der Hilfe benötigt, erstellt in der App eine Aufgabe. Andere User können diese Aufgabe annehmen und der Person helfen. Ein konkretes Beispiel: Eine ältere Dame braucht jemanden, der ihr die Einkaufssackerln vom Wochenendeinkauf in ihre Wohnung im zweiten Stock trägt. Sie erstellt dafür eine Aufgabe in Do-gether, und jemand, der in der Nähe ist, kann diese Aufgabe annehmen und ihr helfen. Die App ist eine Art Uber für Hilfe.