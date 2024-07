Sell in May? Die Börsensommer sind besser als ihr Ruf

Sell in May, lautet eine alte Börsenregel. Erst im September solle man wieder Aktien kaufen. Das stimmt nicht ganz, sagt die Statistik.

Sell in May and go away, but remember to come back in September“, lautet eine alte Börsenregel. Verkaufen Sie im Mai und kommen Sie erst im September wieder zurück! Doch ist es eine gute Idee, diesem Rat zu folgen? In den vergangenen 25 Jahren hätte es sich tatsächlich ausgezahlt, wenn man Ende Mai alles verkauft hätte – der Mai selbst war im Schnitt ein guter Monat – und Ende (!) September wieder gekauft hätte. Warum das so ist, ist rätselhaft, möglicherweise hat es mit den Ferienmonaten zu tun, möglicherweise ist es inzwischen auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.