Thiem View: Dominic Thiem präsentiert neue Sonnenbrillen-Kollektion

Tennis-Star Dominic Thiem stellte am Donnerstagabend im Flagship-Store von sehen!wutscher in der Mariahilfer Straße die neue Kollektion seiner Sonnenbrillen-Linie Thiem View vor.

Er habe in seiner langen und sehr erfolgreichen Karriere viel bekommen und auch viel genommen, nun sei es an der Zeit, etwas zurückzugeben – seinen Fans ebenso wie auch der Natur, sagt Dominic Thiem. Der Tennis-Star, der seine aktive Karriere mit dem US-Open-Sieg 2020 als Höhepunkt demnächst beenden wird, präsentierte am Donnerstagabend im Flagship-Store von sehen!wutscher in der Wiener Mariahilfer Straße die neue Kollektion seiner Sonnenbrillen-Linie Thiem View.

Wie bei der ersten, 2023 präsentierten Kollektion steht auch bei den neuen Modellen eine nachhaltige Produktion im Vordergrund. Mit der neuen Kollektion werden zwei ganz neue Formen und die bestehenden Modelle in zwei weiteren Farbvarianten auf den Markt gebracht. Außerdem wurde den Gästen der neue TV-Spot von Thiem View vorgestellt. Der Präsentation wohnten auch Dominic Thiems Bruder und Manager Moritz Thiem sowie die sehen!wutscher-Geschäftsführer Fritz Wutscher jr. und Alexandra Wutscher-Hold bei.

„Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und die neue Thiem View-Kollektion im sehen!wutscher Flagship-Store in Wien zu präsentieren“, sagt Thiem. „Mit den neuen Farben und Formen möchte ich meinen vielen treuen und jahrelangen Fans etwas zurückgeben.“ Dass es eine zweite Kollektion gibt, zeige, dass die erste gut angekommen ist. Er selbst sei schon immer ein großer Liebhaber von Sonnenbrillen gewesen, als Kind und Jugendlicher habe er auch mit Sonnenbrillen Tennis gespielt.

Tatsächlich wundere er sich manchmal darüber, dass es auf der ATP-Tour nicht mehr Tennisspieler gebe, die an sonnigen Tagen mit Sonnenbrille spielen. Auch er selbst habe wohl deshalb darauf verzichtet, weil er befürchtet habe, mit Sonnenbrille den Ball nicht so gut zu sehen wie ohne. Ob das auch wirklich so ist, könne er nicht sagen, so Thiem, der verriet, dass er mehr Sonnenbrillen besitze als seine Freundin Lili Paul-Roncalli, die an dem Abend nicht anwesend war.

Auch die beiden Geschäftsführer zeigen sich sehr glücklich darüber, „dass wir Dominic Thiem auf seinem Weg als Brillendesigner und Unternehmer als exklusiver Vertriebspartner begleiten dürfen. Mit unserem österreichweiten Filialnetz und unserer Markenbekanntheit bieten wir Thiem View die perfekte Bühne. Mit der neuen Kollektion stellt er einmal mehr sein Gespür für ästhetisches Brillendesign und seine Leidenschaft für Nachhaltigkeit unter Beweis – Werte, die auch wir als Familienunternehmen spiegeln.“ Die Kooperation sei jedenfalls auf mehrere Jahre angelegt. Man hoffe, mit Thiem noch weitere Kollektionen auf den Markt zu bringen. (red.)

Web: Thiem View