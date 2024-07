Claire Keegan: Mit dem Skalpell geschrieben

In »Reichlich spät« setzt die irische Schriftststellerin Claire Keegan knappe Sätze wie messerscharfe Schnitte und seziert in meisterlicher Weise das Scheitern einer Beziehung.

In dieser Erzählung ist kein Wort zu viel. Claire Keegans neues Buch, „Reichlich spät“, entfaltet das Scheitern einer Beziehung in glasklarer Deutlichkeit. Cathlan sitzt an einem sonnigen Freitag in seinem Büro in Dublin. Der junge Mann geht wie gewohnt seiner Arbeit nach. Doch nichts ist, wie es sein soll.

Statt zu arbeiten, sollte er Hochzeit feiern. Aber seine Verlobte, Sabine, hat er letztlich selbst vertrieben. Schon in die glücklichste Phase des Paares sickert durch sein Verhalten tröpfchenweise Gift. Es stört ihn, dass sie zu viel Geld ausgibt. Es stört ihn, dass sie zu viel Krimskrams hat. Es stört ihn, „dass sie nicht hören und gut die Hälfte der Dinge auf ihre Weise tun wollte“.

Kein Land für Frauen

Dabei ist Cathlan kein böser Mann. Er ist ein typischer irischer Mann, denen das Buch vor allem eines vorhält: „nicht geben zu wollen“. Frauen werden benützt. Frauen werden weggeworfen. Frauen sind „Fotzen“. Männer sind zur Einsicht nicht fähig oder nicht bereit. Über die vertrockneten Hochzeitsblumen steigt Cathlan einfach drüber. Keegan, die im Oktober den Siegfried-Lenz-Preis 2024 erhält, hat in einem Interview Margaret Atwood zitiert: „Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen.“

Diesen Text, der zuerst unter dem Titel „Misogynie“ erschienen ist, sollte man mehrmals lesen. So entdeckt man, wie Keegan von der ersten Seite an kleine Köder auslegt und Fallen versteckt. Nach ihrem fulminanten Roman „Kleine Dinge wie diese“, der als Film im Februar auf der Berlinale Weltpremiere hatte und im November ins Kino kommt, ist der irischen Autorin damit ein neues Meisterstück gelungen.