Die Handgeste der „Grauen Wölfe“ durch Nationalspieler Demiral beim EM-Achtelfinale löst eine Welle des Nationalismus aus. Der türkische Präsident will am Samstag beim Spiel gegen die Niederlande anwesend sein, die Polizei spricht von einem „Nonplusultra-Hochrisikospiel“.

Die Affäre rund um den beim Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei gezeigten „Wolfsgruß“ weitet sich aus: Nun rufen türkische Ultranationalisten vor dem Viertelfinal-Spiel zwischen der Türkei und den Niederlanden am Samstag um 21 Uhr dazu auf, die umstrittene Geste im Berliner Olympiastadium zu zeigen. Alle Anhänger auf der Tribüne seien eingeladen, die Geste während der Nationalhymne zu machen, hieß es in einem Aufruf auf der Plattform X. Darauf weist der Journalist Eren Güvercin in einem Posting auf X hin.

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hatte sein zweites Tor gegen Österreich mit dem „Wolfsgruß“ gefeiert. Die UEFA hat Verteidiger daher angeblich von zwei Spielen ausgeschlossen.

Die Handgeste steht in Verbindung mit den „Grauen Wölfen“, einem ultranationalistischen Jugendverband der türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), die ein Verbündeter der regierenden AK-Partei von Präsident Tayyip Erdogan ist. Der Wolfsgruß ist in Deutschland - im Gegensatz zu Österreich - nicht verboten, wird aber vom Verfassungsschutz beobachtet.

Streit zwischen Ankara und Berlin

Demirals Aktion hatte in den letzten Tagen auch zu politischen Verwerfungen zwischen Berlin und Ankara geführt. Der türkische Botschafter in Berlin wurde am Donnerstag in das Auswärtige Amt einbestellt, um den Vorfall zu thematisieren. Am Mittwoch war bereits der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt worden. Die türkische Regierung wirft Deutschland in dem Fall „Fremdenfeindlichkeit“ vor.

Nun will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei dem heutigen Spiel anwesend sein, um die Solidarität mit seinem Team zu bekunden. Ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin bezeichnete die Partie daher als ein „Nonplusultra-Hochrisikospiel“. (red.)