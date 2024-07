Hoch die Häupter!

Wo wir uns alle ein Stück Selbstbewusstsein abschneiden können.

Heute geht es um Selbstbewusstsein. Und das kommt so: Meine Woche hat mit einem Termin mit einem Manager im Unruhezustand begonnen, und das Gespräch hat richtig Spaß gemacht, das möchte ich schon betonen. Dies deshalb, weil der Mann anekdotenmäßig top ist. Seine Fundgrube ist schier unendlich, was natürlich daran liegt, dass er über die Jahre viel erlebt hat. Aber auch daran, dass anno dazumal viel mehr „passiert“ ist: Führungskräfte waren früher offenbar kantigere Persönlichkeiten, die sich sehr selbstbewusst kein Blatt vor den Mund genommen haben. Heute hat jede und jeder Angst vor dem Mutterkonzern, der Rechtsabteilung, der Personalabteilung, der Hauptversammlung – oder den sozialen Medien. Ich kann es ihnen nicht einmal verdenken: Ein falsches Wort, eine falsche Entscheidung, und die Karriere kann man sich aufzeichnen.

Interessanterweise halten just jene, die mit ihren Entscheidungen oder Nichtentscheidungen tatsächlich Angst vor der öffentlichen Meinung haben sollten, heldenhaft dagegen. Ich meine – Sie ahnen es schon – unser politisches Personal. Hätte ich nur ein Fünkchen von dem Selbstbewusstsein, dem Selbstvertrauen, der Selbstgerechtigkeit – dann würden alle nur so schauen vor lauter Bewunderung. Oder auch nicht, denn dann wäre ich wohl in der Politik.

Dann wäre es mir jedenfalls egal, ob Wirtschaftsforscher, Rechnungshof und Fiskalrat ob der hohen Staatsschuldenquote Alarm schreien. Ich würde mir auch nichts daraus machen, wenn die wenigen mutigen Wirtschaftstreibenden des Landes sich zu Initiativen zusammenfinden, damit wirtschaftspolitisch etwas weitergeht – bei Forderungen von CEOs for Future oder Mehr Grips würde ich einfach die Ohren auf Durchzug stellen. Ich würde selbstbewusst die Legislaturperiode aussitzen – und gegen Ende mit ein paar halblustigen TikTok-Videos oder anbiedernden Selfies Aktivität vortäuschen.

Zu dieser Aktivität würde aber selbstredend Personalpolitik gehören. Auf meiner To-do-Liste wären kurz vor dem nahenden Ende Ausschreibungen für Jobs, die erst in einem Jahr gesucht werden müssten. Halbherzig würde ich das mit einem drohenden personellen Vakuum begründen, aber der Unmut darüber wäre mir ohnehin egal.

So, und jetzt bin ich mit meiner Polemik auch schon am Ende. Verzeihen Sie den kurzen Ausbruch meinerseits! Ich habe mich eh schon wieder halbwegs im Griff, obwohl sich diese Woche eigentlich Unglaubliches ereignet hat. Am Mittwoch fand der letzte Ministerrat vor der Sommerpause statt – dort ist aber nichts Nennenswertes passiert, weil Kanzler und Vizekanzler noch auf der Heimreise von der Fußball-EM waren. Man kann sich ja nicht zweiteilen, nicht wahr?

Tja, und so gab es halt nichts zu vermelden. Ein Kabinettsmitarbeiter meinte in einem Telefonat lachend, dass man mit einem Sieg Österreichs gegen die Türkei und einem entsprechenden Freudentaumel im Land gerechnet hatte, womit eh alles andere thematisch untergegangen wäre. Ich bin mir bis heute aber nicht so sicher, ob das wirklich nur ein Scherz war.

Außerdem versicherte er mir, dass Karl Nehammer und Werner Kogler eh auch über anstehende Personalia in der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht geredet hatten, nachdem es am Montag darüber zum koalitionsinternen Krach gekommen war. Sehr beruhigend. „Diese Regierung plagt sich sogar mit dem Postenschacher“: So habe ich meinen Leitartikel am Mittwoch betitelt, aber der Fußball bringt dann doch alle wieder irgendwie zam. Es ist nicht alles dem Untergang geweiht, bloß keine Selbstzweifel!

Außerdem: Wir können uns ja an der Abschaffung der kalten Progression erfreuen. Ist eh super, aber langsam beschleicht mich das Gefühl, dass sogar Marlene Engelhorn von der Regierung lernen könnte. Dieses ständige Abfeiern ein und desselben Themas ist offenbar ausbaufähig.

Meine Kordikonomy ist diese Woche bereits in der Donnerstagszeitung erschienen, die Sache konnte nicht bis Samstag warten: WKO-Präsident Harald Mahrer hat einen Nachfolger für Karlheinz Kopf als Generalsekretär der Wirtschaftskammer gefunden. Es ist der oberösterreichische ÖVP-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, ein durchaus selbstbewusster „politischer Vollprofi“, wie Mahrer mir sagte. Was über den Mann sonst noch zu sagen ist, können Sie hier gern nachlesen.

Und ja, ich freue mich natürlich darüber, dass Harald Mahrer das streng gehütete Geheimnis in unserer Zeitung lüftete. Möglicherweise lag das daran, dass ich in den vergangenen Wochen ziemlich lästig war. Ich bevorzuge den Begriff selbstbewusst.

