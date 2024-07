Rutschverbot für Frauen: „Wir sind alles – nur nicht frauenfeindlich“

Doch, das hilft schon, nur ist die Rutsche extrem schnell und oben gefühlt senkrecht. In diesem Angstmoment tendiert der Mensch dazu, die Beine auseinanderzutun und sich vielleicht sogar an den Seitenwänden abzubremsen, was natürlich nicht funktioniert. Also bei so einer extremen Rutsche kann es passieren, dass die Beine eben nicht zusammenbleiben, und wenn ich dann unten im Auslauf in diesen ansteigenden Wasserkeil hineinrutsche und da die Beine nicht überkreuzt habe, dann passiert es.