Paula Irmschler: Gerade noch gut gegangen!

Mutter und Tochter feiern bald einen runden Geburtstag: Zeit, Resümee zu ziehen und sich wiederzufinden. Paula Irmschlers warmherzige Lektüre.

Schwierig! Und zwar alles. So lautet das Fazit von Karla, die demnächst 30 wird, sich aber so gar nicht so fühlt und erst recht nicht so tut, als wäre sie bald 30. Ihr Leben gleicht einer Baustelle: Geboren ist sie in Ostdeutschland (gerade noch in der DDR), der Liebe wegen dann nach Westdeutschland gezogen; eine Ausbildung nach der anderen hat sie abgebrochen, nun verfügt sie weder über Geld noch über eine Wohnung. Aktuell darf sie in jener ihres guten Freundes bleiben, der ein Praktikum in Brüssel macht; aber sollte er sie draußen haben wollen, muss sie wieder in eine WG ziehen: Eine grauenhafte Vorstellung. Die Erinnerung an ihren letzten WG-Versuch lässt sie erschaudern, denkt sie etwa an den „neongrünen Zettel an den Getränkekisten der Mitbewohner“, der „kein Post-it“ war, sondern ein DIN-A4, also „eher ein Schrei-it“.

Nun sitzt Karla in Köln (fest), während ihre (neue) große Liebe, Natalie, ausgerechnet in Karlas Heimatstadt, Leipzig, studiert.