Wahldebakel: Rishi Sunak tritt als Tory-Chef zurück

Der britische Premier gibt sein Amt als Parteiführer nach dem Erdrutschsieg der Labour Partei ab. Nun droht den Tories ein Richtungsstreit.

Der britische Premier Rishi Sunak kündigt nach der Niederlage der konservativen Tory-Partei bei der Parlamentswahl seinen Rücktritt als Parteichef an. Das kündigte der bisherige Regierungschef am Freitag in London an. Er werde die Partei aber weiter führen, bis ein Nachfolger bekannt sei.

Den Tories droht nun ein Richtungsstreit. Sie kommen auf ein historisch schlechtes Ergebnis. Für den 44-jährigen Sunak ist es eine schwere Niederlage. „Die Labour Party hat diese Parlamentswahl gewonnen, und ich habe Sir Keir Starmer angerufen, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren“, sagte Sunak sichtlich niedergeschlagen.

Labour kommt nach Auszählung fast aller Wahlkreise auf mindestens 410 von 650 Sitzen im Unterhaus (House of Commons). Bei der Wahl 2019 hatte die Partei lediglich 202 Mandate geholt. Die Konservativen brechen nach bisherigem Stand von bisher 365 auf etwa 120 Sitze ein.

Der große Verlierer des Wahlabends: Rishi Sunak. Reuters / Claudia Greco

Partei von Nigel Farage setzt Tories unter Druck

Etliche Stimmen gehen an die rechtspopulistische Partei „Reform UK“. Deren Vorsitzender Nigel Farage, der einst den Brexit maßgeblich vorangetrieben hatte, schaffte es im achten Anlauf erstmals ins Unterhaus. Seine Partei dürfte die Tories weiter unter Druck setzen.

Die Konservativen regierten seit 14 Jahren im Vereinigten Königreich. Starmer wird nun der erste Labour-Premierminister seit Gordon Brown und Tony Blair. „Die Menschen haben gesprochen, sie sind bereit für den Wandel. Sie haben abgestimmt und es ist an der Zeit, dass wir liefern“, sagte er. Er wird noch heute von King Charles angelobt werden.

Wahlkampagne voller Skandale

Sunak war bereits der dritte Premier seiner Partei in der vergangenen Legislaturperiode, die von wirtschaftlicher Stagnation und stark steigenden Lebenshaltungskosten geprägt war. Übernommen hatte er im Oktober 2022 von Truss, die nach nur 49 Tagen im Amt zurückgetreten war. In der Wahlkampagne kämpfte Sunaks Partei mit Pannen und einem Skandal um illegale Wetten auf den mutmaßlichen Wahltermin.

„Massaker“: Mehrere Kabinettsmitglieder verlieren Sitze

Für Sunaks Konservative gleicht die Wahl einem Alptraum. „Erdrutsch“ und „Massaker“ lauteten einige Schlagzeilen der britischen Presse nach Bekanntwerden des Desasters. Mehrere Kabinettsmitglieder verloren ihre Sitze, darunter die frühere Premierministerin Liz Truss, Verteidigungsminister Grant Shapps, Bildungsministerin Gillian Keegan sowie Penny Mordaunt - die Ministerin für Parlamentsfragen galt bisher als Favoritin auf Sunaks Nachfolge. Insgesamt zehn Kabinettsmitglieder verloren ihren Sitz im Parlament. Es kommt relativ selten vor, dass britische Regierungsmitglieder in ihrem Wahlkreis unterliegen. Bisher hatten bei den vergangenen sechs Wahlen in 27 Jahren nur vier Kabinettsminister ihren Sitz verloren. (APA/dpa/red.)