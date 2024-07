Unterricht mit Kopftuchpflicht als Zwang

Viele schweigen, wenn es um die Diskriminierung von Religionslehrerinnen geht, die ohne Kopftuch arbeiten.

In den vergangenen Wochen wurde wieder über die Klage einer ehemaligen Religionslehrerin berichtet, die aufgrund von Diskriminierungserfahrungen bei der IGGÖ zu Recht Schadensersatz einfordert. Ob die Klage Erfolg haben wird, wird sich zeigen, genauso, ob andere Lehrerinnen, die nach ihrer Anstellung bei der IGGÖ das Kopftuch abgelegt haben, ähnliche Erfahrungen machen. Die Begründung für die Diskriminierungen: Die Eltern wollten keine Religionslehrerin ohne Kopftuch. Wenn wir beginnen, Lehrerinnen ohne Kopftuch zu beschäftigen, würden die Schuldirektoren keine Lehrerinnen mehr mit Kopftuch wollen. Neben diesen unsachlichen Argumenten steht die ideologische Position dahinter, dass die IGGÖ wie alle anderen islamistischen Organisationen das Kopftuch theologisch und ideologisch als Symbol des wahren Islam betrachtet.

Hinweis Gastkommentare und Beiträge von externen Autorinnen und Autoren wie dieser müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Es ist erstaunlich, dass muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, immer wieder die Selbstbestimmung der Frau verteidigen, jedoch gegen diese offensichtliche Diskriminierung der Frauen ohne Kopftuch keine Stellung beziehen. Es ist bemerkenswert, dass sich kirchliche Organisationen wiederholt für die Kopftuchfreiheit einsetzen und sich gegen das Kopftuchverbot aussprechen, aber schweigen, wenn es um die Diskriminierung der Religionslehrerinnen geht, die ihren Beruf ohne Kopftuch ausüben möchten. Dies lässt wahrscheinlich darauf schließen, dass sie diese Diskriminierung als ein zulässiges Recht der Kirchen oder Religionsgemeinschaften betrachten.

Die Tatsache, dass das Kopftuch als Symbol über allen religiösen Pflichten und Ritualen steht, lässt sich darauf zurückführen, dass die überwiegende Mehrheit der Muslime ihre Religion als eine nicht hinterfragbare traditionelle Deutung der Gelehrten betrachtet. Die Rechtsgutachten der IGGÖ aus dem Jahr 2017 stützen sich deshalb auf Argumente aus dem 16. Jahrhundert, da in der Gegenwart keine nachvollziehbaren theologischen Argumente mehr existieren, welche die Auffassung stützen, dass das Kopftuch als Säule der religiösen Pflicht betrachtet werden kann. Die Behauptung, Eltern würden keine Religionslehrerin ohne Kopftuch annehmen, ist falsch. Schließlich tragen über 80 Prozent der Eltern kein Kopftuch. Wenn das auch nicht der Fall wäre, warum sollten sie sich für die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse vorbereiten, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, die die Freiheit der Menschen als höchstes Gut betrachtet?

Ideologische Interessen

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die übrigen religiösen Pflichten, die Männer betreffen, nicht mit der gleichen Strenge befolgt werden wie das Kopftuch bei Frauen. Erfolgt eine Kontrolle der Männer hinsichtlich der fünfmaligen täglichen Gebete, der im Ramadan durchgeführten Fastenphasen sowie der wahrgenommenen Pilgerfahrt? Diese Maßnahme wird nicht ergriffen, da das Interesse am Tragen eines Kopftuchs nicht religiös begründet wird, sondern aus machtpolitischen und ideologischen Interessen der islamistischen Gruppen resultiert.

Im Rahmen der Gerichtsverhandlung gegen Zeliha C. wurde seitens einiger Fachinspektoren auf die Bedeutung des Kopftuchs als Pflicht im Islam hingewiesen. Eine verbindliche Erklärung der IGGÖ liegt jedoch trotz mehrmaliger Anfragen nicht vor, sodass die Frage, ob Frauen ohne Kopftuch als Lehrerin beschäftigt werden oder nicht, weiterhin offen ist. Die öffentlichen unverbindlichen Erklärungen entsprechen nicht immer der tatsächlichen Benachteiligung muslimischer Frauen ohne Kopftuch. Es ist zu konstatieren, dass Absolventinnen der Universität Wien oder der Universität Innsbruck nicht beschäftigt werden oder sich nicht bewerben, da sie Beleidigungen und Diskriminierungen fürchten. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen kann ein Religionsunterricht, der diesen nicht entspricht, nicht zukunftsfähig sein. Es muss hinterfragt werden, inwiefern ein Religionsverständnis demokratieförderlich sein kann, wenn es innerhalb der eigenen Gemeinschaft keine Vielfalt zulässt und Menschen, die eine andere religiöse Deutung vertreten, aus religiöser Tradition ausschließt.

Mehr als Symbole

Ein zukunftsfähiger Religionsunterricht zeichnet sich dadurch aus, dass er wissenschaftsorientiert und offen ist. Dies ist zwar nicht nur ein Problem des islamischen Religionsunterrichts, sondern betrifft alle anderen Religionsgemeinschaften in gleicher Weise, wenn sie zukunftsorientierte Ansätze als Gefahr für den verschlossenen Religionsunterricht betrachten und Religion als eine Sammlung von Symbolen und Ritualen tradieren. Die Glaubwürdigkeit muslimischer Organisationen und insbesondere muslimischer Frauen, die das Tragen des Kopftuchs als religiöse Pflicht betrachten und mit ihren religiösen Symbolen als Lehrerinnen, Richterinnen oder Anwältinnen arbeiten wollen, ist nur dann gegeben, wenn sie sich auch für die Freiheit der Frauen ohne Kopftuch einsetzen, die ihren Beruf ohne Kopftuch ausüben wollen. Nur so kann die Glaubwürdigkeit der eigenen Forderungen gewährleistet werden. Es liegt im Interesse aller, sich für die Freiheit und Selbstbestimmung aller einzusetzen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass demokratische Errungenschaften in der Gesellschaft an Wert verlieren.

Reaktionen an: debatte@diepresse.com