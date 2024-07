Warum eine Politik der Angst für ängstliche Jungwähler attraktiv ist

Weltweit sind nach einem Bericht Teenager und Twens positiv gestimmt. Bei der EU-Wahl haben dennoch Parteien mit negativen Erzählungen bei Jungen reüssiert.

Wie bitte passt das zusammen? Die Gruppe der 15- bis 29-Jährigen sei weltweit die am positivsten gestimmte Bevölkerungsgruppe. So auch in Europa. Das geht aus der Gallup-Studie 2024 „Global Emotions Report“ hervor. Gleichzeitig zeigten die Ergebnisse der EU-Wahl am 9. Juni, dass die weit rechts verorteten Parteien einen starken Zulauf an Jungwählern eben aus dieser Altersschicht verzeichnen konnten. Dabei handelt sich bei der FPÖ, der laut deutschem Verfassungsdienst erkennbar rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), der französischen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und der italienischen Fratelli d‘Italia (FdI) von Giorgia Meloni allesamt um Parteien, die mit einer negativen Erzählung über den Zustand ihrer Staaten und meist mit einer Politik der Angst Wähler ansprechen.