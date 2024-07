Bei Bob Dylan wird sie noch immer nervös: Cat Power in Wien

Cat Power singt Bob Dylans legendäres „Royal Albert Hall Concert“ Song für Song nach. Im Wiener Konzerthaus litt sie dabei ostentativ – und gab der Technik die Schuld.

Gleich vorweg: „Judas“ hat in Wien niemand gerufen. 2022 fand sich ja in London bei Cat Powers’ Re-Enactment von Bob Dylans „Royal Albert Hall Concert“ ein Zuseher, der auch diesen legendären Zwischenruf nachstellte – 1966 hatte damit ein Fan gegen Dylans Wende zur elektrischen Rockmusik protestiert. Doch Popgeschichte wiederholt sich, wie die Politik, nur als Farce. Es war schon 1966 reichlich bieder, Dylans Abschied vom akustischen Folk mit so einem Ruf zu tadeln. Der Reputation Dylans schadete es nicht. Das Bootleg des Konzerts in Manchester, irrtümlich oder aus Kalkül nach der Londoner Royal Albert Hall benannt, verkaufte sich wie warme Semmeln. Das wirkliche London-Konzert von Dylan von 1966 ist dann 1999 in der „Bootleg Series“ erschienen.