Frage an die SPÖ: Darf ein privates Unternehmen privatisiert werden?

Schellhorn am Samstag

Nachdem sich die Republik Österreich aus der maroden Vamed zurückgezogen hat, scheint die Gesundheitsversorgung in Gefahr. Eine rot-weiß-rote Groteske.

Österreich hat einen neuen wirtschaftspolitischen Aufreger: Die Staatsholding Öbag steigt aus dem schwer defizitären Gesundheitsdienstleister Vamed aus. Damit sei der Weg frei, einen wichtigen Player auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge der neokapitalistischen Profitgier zu opfern. So sehen das jedenfalls SPÖ-Chef Andreas Babler und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seltener Einigkeit. Der Verkauf der Staatsanteile ermögliche nämlich den Verkauf von 17 Rehabilitationszentren an den französischen „Heuschreckenfonds“ PAI.

Das treibt nicht nur gestandene Sozialdemokraten auf die Palme, sondern auch die Ärztekammer. Sie beklagt die fortschreitende „Konzernisierung“ der heimischen Gesundheitsbranche zulasten der Patienten und Mediziner. „Solche Entwicklungen müssen gestoppt werden. So darf man mit Gesundheitseinrichtungen und mit den Patientinnen und Patienten nicht umgehen. Ihre Gesundheit ist kein Spekulationsobjekt“, wie die Ärztevertreter in einer Aussendung festhalten.