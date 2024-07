Materialschlacht stoppen, bevor es zu spät ist

Drucken

Vorlesen Hauptbild • 20.000 Menschen arbeiten in der Kobalt- und Kupfermine nahe der Stadt Kolwezi in der DR Kongo. Die Arbeit ist gefährlich und hart, die Ausweitung des Abbaus mit Zwangsumsiedelungen verbunden. • Junior Kannah/AFP via Getty Images

Der Ausbau von Fotovoltaik und Windkraft frisst pro erzeugter Strommenge mehr Rohstoffe als bei Fossil- und Kernenergie. Eine neue Studie zeigt erstmals systematisch auf, wie sich dem gegensteuern lässt.

Vor zwei Jahren hat der Boku-Forscher Helmut Haberl am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Forschung aus dem Kontext gerissen wird: Seine Zahlen zum Ressourcenverbrauch von grünen Kraftwerken wurde in den sozialen Medien für Anti-Windkraft-Desinformation missbraucht. Seither ist er bei Interviews vorsichtig geworden. So schickt er etwa einer aktuellen Studie, die Auswege angesichts des steigenden Material- und Landbedarfs für erneuerbare Energien, Elektroautos und nachhaltige Infrastrukturen aufzeigt (Nature Climate Change), energisch voraus: „Die Mengen an Kohle, Öl und Gas, die dann nicht extrahiert und in die Luft gepumpt werden, sind sehr viel größer.“ Und er erinnert an ein Gesamtbild, das nicht aus den Augen verloren werden dürfe: „Es geht auch um den globalen Bergbau, den Tagebau von Kohle, die brennenden Kohleflöze in China und die Ölverschmutzungen im Meer.“

Doppelt so viel Aluminium

Die Ressourcen, die für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen benötigt werden, seien jedenfalls handhabbar. Außerdem: „Weitermachen wie bisher, ist ohnehin keine Option.“ Was die neue Untersuchung konkret besagt: Durch die Dekarbonisierung wird die Weltwirtschaft insgesamt zwar weniger rohstoffintensiv als heute und die Emissionen werden sinken, aber die Nachfrage nach Kobalt und Lithium für E-Autos wird um das 20-Fache steigen. „Auch der Bedarf an Eisen, Aluminium und Kupfer für Windkraftwerke und Stromnetze könnte sich verdoppeln“, kommentiert Felix Creutzig vom deutschen Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.

Er ist Leitautor der Studie, an der neben ­Haberl u. a. Dominik Wiedenhofer von der Boku Wien und Volker Krey vom Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg beteiligt waren. Den damit einhergehenden ökologischen und sozialen Risiken müsse man sich stellen, sind sich die Forscher einig. Sie zeigen erstmals systematisch auf, wie sich durch nachfrageseitige Klimalösungen – Verhaltensänderungen bei Mobilität, Wohnen und Ernährung – und durch eine verstärkte Kreislaufführung von Rohstoffen konkret gegensteuern lässt.

Die Gewinnung von Lithium erfordert Unmengen an Wasser in ohnehin trockenen Regionen (Bild: Solebecken in der Salzwüste Salar del Rincón, Argentinien, die zur Gewinnung von Lithium verwendet werden).

Reuters / Agustin Marcarian

Um den Materialbedarf zu verringern, braucht es zudem eine effizientere Technik und eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bei der Herstellung. Eine entscheidende Rolle spielen etwa die thermische Sanierung von Gebäuden und rohstoffsparendes Design. „In diesem Bereich ist bei uns in den letzten Jahrzehnten am meisten passiert, aber möglich wäre noch viel mehr“, sagt Haberl. Er streicht hervor, dass der Energie- und Ressourcenverbrauch gesenkt werden können, ohne dass gesellschaftliches Wohlergehen und Lebensqualität reduziert werden. Ohne Verhaltens- und Lebensstiländerungen gehe es aber nicht.