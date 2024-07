Elisabeth Hauser: „Begleitung ist ein Zeichen von Professionalität“

Elisabeth Hauser arbeitete als Lehrerin und war später lang für SOS Kinderdorf verant­wortlich. Heute ist sie als Coach tätig: „Es unterstreicht die Professionalität einer Führungskraft, wenn sie sich begleiten lässt.“

Mit den Grenzen ist es so eine Sache. Man muss Personen, Entwicklungen, Dynamiken Grenzen setzen, weil sonst unter Umständen Schlimmes passiert. Bei aller Einschränkung haben Grenzen auch etwas Befreiendes. Etwa, wenn es um Führung geht. Führungskräfte seien gut beraten, sagt Elisabeth Hauser, „ihre Rolle klar abzugrenzen, ihren Auftrag gut abzuklären“. Die 63-Jährige ist Supervisorin, Coach, Organisationsentwicklerin und Führungskräfte-Beraterin und war davor fast 15 Jahre für SOS Kinderdorf tätig, zuletzt, bis Jänner 2024, mehr als fünf Jahre als Geschäftsführerin. „Führungskräfte sollten sich die Fragen stellen: Worum geht es in meiner Rolle? Was ist meine Verantwortung für das Team, die Abteilung, die gesamte Organisation?“