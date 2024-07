Wie ein Mordfall die Grauen Wölfe einholt

Lange Zeit wurde der Fall Sinan Ateș ad acta gelegt, nun pocht die Opposition auf Aufklärung. Abgeordnete der rechten MHP sollen involviert sein.

Es ist helllichter Tag, ein Parkplatz mitten in Ankara, im belebten und als sicher geltenden Bezirk Kızılay. Drei Personen gehen auf ein Auto zu, sie scheinen vertraut miteinander zu sein. Halb verdeckt von einem Minivan, sind die folgenden Sekunden nicht ganz deutlich auf der Aufnahme der Überwachungskamera zu erkennen. Einer der Männer scheint plötzlich eine Pistole hervorzuholen und aus nächster Nähe in den Rücken des Mannes vor ihm zu schießen – es ist Sinan Ateș. Dieser sackt zusammen, die anderen beiden rennen in entgegengesetzte Richtungen davon.