Der Erdrutschsieg von Labour gleicht einer Sandburg

Keir Starmer und seine Frau Victoria am Freitag vor der Downing Street 10.

Keir Starmer und seine Frau Victoria am Freitag vor der Downing Street 10. Reuters / Hannah Mckay

Analyse. Die Tories erleiden eine historische Niederlage. Doch der Triumph der Opposition steht auf einem wackligen Fundament. Das birgt Gefahren für die Zukunft.

London. „Pack deine Koffer!“ rief jemand, als Rishi Sunak am frühen Freitagmorgen das Tory-Hauptquartier in London verließ. Möglicherweise hatte der Noch-Premier schon mit dem Packen angefangen – auf jeden Fall wusste er zu dem Zeitpunkt bereits, dass das Spiel aus war. Wenige Stunden zuvor hatte er sich an die Öffentlichkeit gewandt und zugestanden: „Labour hat diese Parlamentswahl gewonnen.“

Und wie! Keir Starmers Opposition feiert einen Erdrutschsieg. Schon vor Auszählung aller Stimmen hatte Labour Freitagmittag 412 von insgesamt 650 Sitzen gewonnen. Die Konservativen sind auf mickrige 121 Mandate geschrumpft, ein Rückgang von 250 Sitzen. Es ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei. Etliche große Tiere der Konservativen haben ihre Sitze verloren, darunter Jacob Rees-Mogg und – besonders schockierend für die Tories – Ex-Premierministerin Liz Truss.

Großbritanniens neuer Premier Keir Starmer eilte gleich nach seinem Wahlsieg zu König Charles. APA / AFP / Yui Mok

Sunaks letzte Worte als Premier