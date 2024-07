Orbáns Alleingang in Moskau erzürnt Brüssel - Lob von Ex-Kanzler Kurz

Der ungarische Regierungschef ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn bei Putin im Kreml. Zu Selenskij sagte er am Dienstag darüber kein Wort. Die EU-Führung ist empört. Orbán selbst giftet zurück: „Frieden schafft man nicht im bequemen Sessel in Brüssel.“

Moskau/Brüssel. Kaum war Viktor Orbán am Freitagvormittag an Bord des ungarischen Regierungs-Airbus in Moskau gelandet, da ließ es seine Kommunikationsmaschinerie auch schon die ganze Welt wissen: „Die Friedensmission geht weiter. Zweiter Stopp: Moskau“, war unter einem Foto zu lesen, das Ungarns Ministerpräsidenten auf dem Weg zum Flughafen-Terminal zeigt. Das Bild trug das Logo des seit Montag laufenden ungarischen EU-Ratsvorsitzes. Aber Orbán hatte für die Moskau-Reise kein Plazet der anderen 26. Die „Friedensmission“ war ein Alleingang. Auch die Ukraine hatte er nicht darüber informiert, wie „Die Presse“ erfuhr – obwohl Orbán erst am Dienstag in Kiew Präsident Wolodymyr Selenskij getroffen hatte.

Dabei war die Stippvisite im Kreml von langer Hand vorbereitet. Wie bestellt veröffentlichte das regierungstreue Magazin „Mandiner“ am Freitagnachmittag ein Interview mit Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem früheren französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, die sich ausführlich und lobend über Orbáns Audienz bei Wladimir Putin äußerten. Zumindest im Falle Sarkozys ist ein gewisses finanzielles Eigeninteresse an jeglicher Annäherung zwischen der EU und Russland nicht von der Hand zu weisen: Seit Anfang 2021 ermittelt die französische Finanzstrafbehörde gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche und der verbotenen Einflussnahme, nachdem er ein Jahr zuvor eine halbe Million Euro von dem russischen Versicherungsunternehmen Reso-Garantia für Lobbyingdienste erhalten hatte (Gesamtwert dieses Vertrages: drei Millionen Euro).

Reuters / Valeriy Sharifulin

Die anderen Staats- und Regierungschefs der EU sowie die Spitzen der Brüsseler Institutionen überrumpelte Orbán mit seinem Besuch. Als „Die Presse“ am Donnerstagnachmittag nach Aufkommen der ersten Meldungen über die Moskau-Reise verschiedene Stellen in Brüssel durchtelefonierte, war das Erstaunen am anderen Ende der Telefonverbindung mit Händen zu greifen. Weder mit Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, noch mit Josep Borrell, dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, noch mit Ursula von der Leyen, der Chefin der Europäischen Kommission, war der Besuch bei Putin abgesprochen. Michel versuchte, Orbán telefonisch zu erreichen – vergebens. Einzig der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, aus Budapest eine Vorabinformation erhalten zu haben.

„Diktator nicht die Hand schütteln“

„Ungarn wird allmählich das letzte europäische Land, das mit allen reden kann“, sagte Orbán im öffentlichen Teil des Gesprächs mit Putin. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass ein Regierungschef aus der EU (Bundeskanzler Karl Nehammer) Putin persönlich getroffen hat. Putin erklärte nun, er sei bereit, mit Orbán über die „Nuancen“ von Friedensvorschlägen zu diskutieren. Was er damit genau meint, sagte er nicht. Er wolle zudem in Erfahrung bringen, wie Orbán die Ansichten anderer europäischer Länder einschätze. „Wenn man wirklich Frieden will, schüttelt man einem blutigen Diktator nicht die Hand, sondern legt all seine Bemühungen in die Unterstützung der Ukraine“, donnerte Litauens Präsident Gitanas Nausėda via X.