Wie Peter Pilz vor Gericht sein „Comeback“ gab

Wegen verbotener Veröffentlichung und übler Nachrede stand der ehemalige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz vor Gericht. Ein Auftritt, der an früher erinnerte.

Noch ganz der Alte. So in etwa könnte man den Eindruck beschreiben, den Peter Pilz am Freitag hinterließ. Lediglich der Ort seines großen Auftritts war ungewohnt: Statt ins Hohe Haus kam der frühere langjährige Grünen-Nationalratsabgeordnete und Listengründer ins Graue Haus, wie das Straflandesgericht Wien genannt wird. Und das tat er unfreiwillig. Denn: Der 70-Jährige ist angeklagt. Ihm wird verbotene Veröffentlichung und üble Nachrede vorgeworfen.

Wie früher bei parlamentarischen U-Ausschüssen üblich, referierte der ewige „Aufdecker“ ausgiebig vor den Medienvertretern. Fazit: Er sei nicht nur schuldlos, nein, nun müsse er auch noch die Arbeit der Staatsanwaltschaft übernehmen: „Einer muss ja ermitteln!“

24 Jahre alte „Tat“

Tatsächlich mutet der Strafantrag der Staatsanwaltschaft Wien einigermaßen ungewöhnlich an. Der erste (von drei) Vorwürfen liegt, wie berichtet, nicht weniger als 24 Jahre zurück. Pilz hatte am 4. Oktober 2000 auf einer Pressekonferenz zur Spitzel-Affäre ein – in nicht öffentlicher Sitzung gefälltes – Erkenntnis der Disziplinarkommission des Innenressorts an Journalisten weitergegeben. Damit habe er zur verbotenen Veröffentlichung angestiftet, so der Strafantrag. Die Affäre drehte sich damals um illegale Abfragen aus dem Polizeicomputer, hinter denen die FPÖ stecken sollte, was sich aber nie beweisen ließ.

Auch um Natascha Kampusch ging es

Vorwurf Nummer zwei: Ein Jahrzehnt später, im September 2010, machte Pilz erneut Material aus einer Disziplinarverhandlung öffentlich, diesmal stellte er dieses auf seine Webseite – Thema: der Entführungsfall „Natascha Kampusch“.

Den Vorwurf der verbotenen Veröffentlichung ließ der frühere U-Ausschuss-Spezialist (Verteidiger: Johannes Zink) nicht gelten. Das Beamtendienstrecht samt Verschwiegenheitsklauseln, von welchem im Strafantrag die Rede ist, könne auf (unter Immunität stehende) Nationalratsabgeordnete nicht angewendet werden. Sonst könne das Parlament seiner Kontrollfunktion in Bezug auf die Verwaltung nicht nachkommen. Kühn anmutender Nachsatz: „Wir Abgeordneten haben völlig andere Grenzen gezogen. Wir haben uns selbst das Recht gegeben, aus Akten zitieren zu dürfen.“ Weiter: „Wir haben gesagt: Wir sind ausschließlich durch das Strafrecht beschränkt.“ Dass das Delikt „Verbotene Veröffentlichung“ durchaus zum Strafrecht zählt, blieb vorerst unbeachtet; Einzelrichter Gerald Wagner wird das Ganze noch genauer prüfen. Vorerst vertagte er die Verhandlung auf unbestimmte Zeit.

„Seinen Henkern ausgeliefert“

Dieser Aufschub ist allerdings dem dritten Anklagepunkt zuzuschreiben: Üble Nachrede. Das mutmaßliche Opfer ist eine Behörde, nämlich das Bundesasylamt. Diesem hatte Pilz im April 2018 einen „amtlichen Mordversuch“ angelastet. Durch eine Abschiebung sei ein afghanischer Flüchtling „seinen Henkern und seinen Steinigern ausgeliefert“ worden. In diesen Äußerungen stecke laut Strafantrag auch der Vorwurf des Amtsmissbrauchs.

Als der Richter ein Protokoll verlas, wonach der betreffende Flüchtling angegeben hatte, er ersuche zwar in Österreich um Asyl, werde im Heimatland aber gar nicht verfolgt, holte Pilz richtig weit aus. Diese Situation habe sich im Laufe der Zeit geändert. Der Bruder des Flüchtlings sei nämlich zum Christentum konvertiert. Somit sei auch Zweiterer in Lebensgefahr geraten. Und habe riskiert, von seiner eigenen radikalislamischen Familie getötet zu werden.

Nichts als die Wahrheit

Nächste Wendung: Pilz bot den Wahrheitsbeweis für seine kritischen Äußerungen an, denn er habe den Abschiebefall mittlerweile genau recherchiert. Und habe Material gefunden, das die Staatsanwaltschaft nie ermittelt habe. Der Richter nahm daraufhin die Anklagebehörde in Schutz. Da bisher von einem Wahrheitsbeweis nie die Rede gewesen sei, habe die Anklage auch gar nicht die Aufgabe gehabt, alles zu ermitteln.

Nach dem Motto „Stay on the Message!“ biss sich Pilz an diesem Punkt fest und brachte das vor, was er schon zuvor den Medien erklärt hatte: Einer müsse ja ermitteln. An die Staatsanwältin gewandt: „Ich mache das ja gern. Ich werde auch keine Honorarnote stellen.“ Und: „Ich dachte, Sie sind in der Lage, die nötigen Akten beizuschaffen. Sie sind aber offenbar nicht dazu in der Lage.“ Der Staatsanwältin blieb nur noch der verärgerte Protest gegen „solche Anwürfe“.

Pilz hingegen kündigte Ermittlungsergebnisse an und schritt zum Richter, um diese zu übergeben. Dieser zeigte sich jedoch enttäuscht: „Das ist ja nur ein Deckblatt.“ Schmunzeln im Saal.

Um mehr zu erfahren, soll nun tatsächlich der Flüchtling selbst als Zeuge geladen werden. Laut Pilz lebt dieser mittlerweile in Deutschland, spreche gut Deutsch und sei gern bereit, auszusagen. Fortsetzung folgt.