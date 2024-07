Panik im Flugzeug: Wie sich Flugangst bewältigen lässt

Mindestens jeder Dritte leidet unter Flugangst, ein Problem, das in der reiseintensiven Sommerzeit vielen Passagieren den Urlaub trübt. Was hat die Sitzplatzauswahl damit zu tun? Und welche Rolle spielen Beruhigungsmittel oder Alkohol vor dem Flug?

Wenn Matthias die volle Abflughalle in Wien-Schwechat betritt, wird ihm schwindlig vom Tumult der Menschenmassen, der schlechten Luft, der Hektik, die ihn umgibt. Seine Hände schwitzen, das flaue Gefühl im Magen verschlimmert sich, das Herz klopft wie verrückt. Seine Atmung ist flach. Die Angst vor dem bevorstehenden Flug lässt Matthias nicht mehr klar denken; die Schlange bei der Sicherheitskontrolle macht es noch schlimmer. Der Detektor piept, er muss die Schuhe ausziehen, wird mit einem Scanner untersucht. „Das Prozedere rund ums Fliegen macht mich schrecklich nervös“, sagt der 32-Jährige zur „Presse am Sonntag“. Im Flugzeug selbst wählt er immer den Gangsitz, um zumindest theoretisch die Möglichkeit zu haben, der beklemmenden Situation zu entkommen. Aus Sicht der Psychologie nicht ideal, weil die gedankliche Flucht für die Angstbewältigung kontraproduktiv ist.

Doch wie entsteht eigentlich Flugangst, unter der immerhin ein Drittel bis zur Hälfte aller Passagiere leidet? Wie jede andere Angst wird auch Flugangst im Lauf des Lebens erlernt. „Viele haben eine Grundskepsis, da die Luft kein vertrautes Element ist, in dem sich der Mensch normalerweise bewegt“, sagt Psychologin Irene Rausch, seit 25 Jahren auf die Behandlung von Flugangstpatienten spezialisiert und Auto­rin des Buchs „Glücklich fliegen wie auf Wolke 7“. Verschiedene Faktoren wie ein unangenehm erlebter Flug mit Turbulenzen oder Berichte über Flugvorfälle können ein Trigger sein; mitunter befinden sich Betroffene gerade in einer Lebenskrise und haben eine niedrigere Angstschwelle als in normalen Lebensphasen. Auch Faktoren wie Agoraphobie – also die Angst vor Situationen, aus denen es vermeintlich keine Möglichkeit zur Flucht gibt –, Höhenangst oder die Angst vor Kontrollverlust treten bei Rauschs Patienten oft gebündelt auf. Die gute Nachricht: Jede Angst ist heilbar. Die schlechte: Betroffene müssen sich der Angst stellen, sie müssen lernen, das Gefühl auszuhalten, und es so nach und nach bewältigen.