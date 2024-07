Der Nationalrat beschließt am Freitag die Erhöhung der Tagsätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das könnte Obsorge-Entscheidungen beschleunigen.

Der Nationalrat beschließt am Freitag die Erhöhung der Tagsätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) von 95 auf 112 bzw. 130 Euro – und zwar rückwirkend ab 1. Jänner 2024. Dazu wird die sogenannte Grundversorgungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern neu erlassen. Auch die Tagsätze für Sonderbetreuung in organisierten Unterkünften werden von 24 auf 35 Euro erhöht, jene für die Sonderunterbringung für pflegebedürftige Personen auf 112 Euro statt bisher knapp 83 Euro.

„Diese Vereinbarung ist auch ein wichtiger Schritt zu unserem Ziel: der Obsorge ab Tag Eins. Denn wir unterstützen dadurch die Kinder- und Jugendhilfe der Länder, damit sie in Zukunft bei unbegleiteten Kinderflüchtlingen sofort tätig werden kann“, sagt die grüne Jugendsprecherin Barbara Neßler. Das sei wichtig für das Wohl dieser jungen Menschen und gebe Sicherheit und Perspektiven. Außerdem sei eine kindgerechte und qualitative Betreuung auch ein wichtiger Beitrag, um der Jugendkriminalität vorzubeugen.

Hintergrund ist, dass bei Minderjährigen, die als unbegleitete Flüchtlinge nach Österreich kommen, die Frage nach der Obsorge oft bisher sehr lange ungeklärt bleibt. Es dauert aktuell oft länger als einen Monat, bis es eine Entscheidung gibt. Das heißt: In dieser Zeit ist unklar, wer dafür zuständig ist, dass die Kinder und Jugendlichen in die Schule gehen, über ihre medizinische Behandlungen entscheidet, sie in Rechtsfragen vertritt oder sich um ihre Erziehung kümmert.

Das liegt auch daran, dass die Länder bei der Versorgung der jungen Flüchtlinge bzw. die Betreuungsorganisationen, mit denen sie zusammenarbeiten, auch mangels Geld immer mehr an ihre Grenzen gestoßen sind und die minderjährigen Flüchtlinge länger in den Einrichtungen des Bundes bleiben. Voraussetzung dafür, dass sich diese Situation nun verbessert, ist allerdings, dass die Erhöhung der Tagsätze den Trägerorganisationen in den Ländern trotz der Inflation, die es seit dem Beschluss der Landesflüchtlingsreferentenkonferenz gegeben hat, ausreichen.

In dieser Frage merken die Grünen an, dass es in 20 Jahren Grundversorgungsvereinbarung insgesamt nur vier Erhöhungen der Mittel gab, drei davon unter Türkis-Grün. Man werde sich auch weiter für eine Anhebung der Tagsätze für UMF auf das Niveau der Kinder- und Jugendhilfe (220 Euro pro Tag) einsetzen.

Laut Grünen sei auch der Gesetzesentwurf für eine einheitliche Obsorgeregelung längst vom Justizministerium vorgelegt und könnte jederzeit beschlossen werden.

Anfang Juli waren rund 1.460 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Grundversorgung. (eho)