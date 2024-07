Die Frau, ohne die Putin ein gewaltiges Problem hätte

Sie war gegen den Ukrainekrieg. Aber Putin braucht sie mehr denn je. Schließlich hat Zentralbank-Chefin Elvira Nabiullina den Totalabsturz der Wirtschaft nach dem Einmarsch verhindert. Schon seit zehn Jahren löscht sie geldpolitisch die Feuer, die Putin geopolitisch entfacht. Und nun steht ihr ein neuer Kraftakt bevor.

Nachdem Wladimir Putin im Februar 2022 den Ukrainekrieg gestartet hatte, blieb auch in der russischen Zentralbank kein Stein auf dem anderen. Schon im Vorfeld hatte Zentralbank-Chefin, Elvira Nabiullina, wie später bekannt wurde, gemeinsam mit anderen Schwergewichten aus dem für Wirtschaft zuständigen Teil des Establishments den Kremlchef vor der Eskalation gewarnt, die die Wirtschaft in den Abgrund stürzen würde. In den Tagen danach dann musste sie alle Hebel in Bewegung setzen, um den Finanzcrash zu verhindern.

Leibwächter

Damit nicht genug: Nachdem sie den Leitzins auf 20 Prozent hochgerissen hatte, musste sie sogar ihren Personenschutz verstärken lassen. Doch warum das?