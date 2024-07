Im Fußball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Das sind die Geschichten, die zum Sport dazugehören. Und das ist ehrlicherweise ja auch das Schöne am Fußball. Auch die vermeintlich schlechtere Mannschaft kann ein einzelnes Spiel gewinnen und aufsteigen – in diesem Fall zum Leidwesen Österreichs. Das erste Tor der Türken war sehr glücklich, das zweite aber eine pure Willensleistung. Wie sich Demiral gegen Danso und Lienhart durchgesetzt hat, das war schon überragend. Aber ich kann Ralf Rangnick verstehen. Es ist einfach schade, dass die EM für diese österreichische Mannschaft so zu Ende gegangen ist. Ich hätte es dem Team gegönnt, bei diesem Turnier noch weiter seine Grenzen auszuloten. Gegen die Türkei ist Österreich nämlich nicht an seine Grenzen gestoßen, sondern mit Pech ausgeschieden.