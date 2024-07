Plakolm auf Platz zwei: Wer für die ÖVP in die Nationalratswahl geht

Das Gerangel um die Liste und schlechte Wahlaussichten lassen in der Volkspartei keinen Platz für Neueinsteiger. Drei Minister verzichten auf eine Kandidatur bei der Nationalratswahl.

71 Mandate hat die ÖVP bei der Wahl 2019 errungen. Diesmal strebt die Volkspartei zwar an, entgegen den Umfragen wieder auf Platz eins zu kommen, auf ein Halten des Ergebnisses und Mandatsstandes vom letzten Mal hofft man aber nicht einmal in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. Je nach Wahlergebnis werden es wohl rund 20 Mandate weniger werden. Entsprechend hart umkämpft waren diesmal die Listenplätze, etliche altgediente Mandatare mussten um einen Wiedereinzug in den Nationalrat zittern. Am Freitag wurde nach den Landeslisten auch die Bundesliste veröffentlicht, womit es mehr Klarheit gibt, wer es in den Nationalrat schaffen könnte.

Die Minister

Bundeskanzler Karl Nehammer führt erwartungsgemäß die Bundesliste an, ihm folgt als Signal an die Jugend Staatssekretärin Claudia Plakolm. Die Minister Magnus Brunner, Karoline Edtstadler und Susanne Raab stehen weit vorne auf der Bundesliste, Gerhard Karner, Klaudia Tanner und Norbert Totschnig haben ein fixes Mandat über die jeweiligen Landeslisten. Martin Kocher, der Nationalbank-Gouverneur werden soll, tritt ebenso wie Alexander Schallenberg und Martin Polaschek nicht an.