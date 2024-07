Wie die extreme Rechte Frankreich regieren will

Die Rechtspopulisten treten vor der Stichwahl am Sonntag harmlos auf. Der Kern ihrer nationalistischen Ideologie bleibt intakt.

Nach ersten Durchgang der Parlamentswahlen am 30. Juni hatten die Rechtspopulisten des Rassemblement National (RN) berechtigte Hoffnungen, Frankreich nach den Stichwahlen am Sontag mit einer absoluten oder wenigstens relativen Mehrheit regieren zu können. Den letzten Meinungsumfragen zufolge ist das wenig wahrscheinlich geworden. Erstens hat die linke Volksfront hat mit „Ensemble“, dem Bündnis von Präsident Emmanuel Macron, Absprachen getroffen, um rechtspopulistische Siege in den offenen Wahlkreisen zu verhindern.. Zweitens prangerten mehrere Zeitungen insgesamt 80 RN-Kandidaten wegen rassistischer oder antisemitischer Äußerungen oder anderer kompromittierender Vorfälle an.

Und drittens fragen sich nun vor allem aber viele Stimmberechtigte, was sie und ihr Land im Fall einer RN-Regierung zu gewärtigen hätten. Im Verlauf seiner Wahlkampagne hat Jordan Bardella, der Parteichef des Rassemblement National (RN), mehrfach sein Programm revidiert, verwässert oder verwischt.

Distanz zur Ukraine