Obama-Freund David Lammy wird britischer Außenminister

Als Harvard-Absolvent ist David Lammy mit dem Ex-Präsidenten vernetzt. Mit Angela Rayner als Vize-Premierministerin und Rachel Reeves als Finanzministerin bekommen zwei Frauen Schlüsselpositionen.

Der erste Akt nach der Antrittsrede jedes Premiers in der Downing Street ist die Ernennung der Regierungsmitglieder. Was stets ein großes Kommen und Gehen am Regierungssitz auslöst. Keir Starmer bediente sich aus seinem Schattenkabinett.

Zwei Frauen erhalten prominente Positionen im Kabinett: Angela Rayner, Starmers Stellvertreterin in der Labour Party, war als Vize-Premierministerin gesetzt. Die 44-Jährige, Gewerkschaftlerin und Exponentin des linken Flügels, hat sich mit scharfen Angriffen gegen die Tories einen Namen gemacht. Sie avancierte zum Feindbild der konservativen Presse, erst recht, nachdem sie auf einem Parteitag die Tories als „Abschaum“ bezeichnet hatte.

Finanzministerin Rachel Reeves. Reuters

Erste Finanzministerin in britischer Geschichte