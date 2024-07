Biden bei seinem Kampagnenauftritt in Madison in Wisconsin am Freitag

Biden bei seinem Kampagnenauftritt in Madison in Wisconsin am Freitag Reuters

Mit einem Exklusivinterview im Fernsehen wollte US-Präsident Joe Biden die Wogen glätten: Sein Alter, seine Gesundheit, alles kein Problem. Doch der Auftritt ändert wenig an der Krise, in der sich seine Kandidatur fürs Weiße Haus befindet. Mehr und mehr Demokraten stupsen ihn in Richtung Rückzug.

Am achten Tag nach jenem desaströsen TV-Auftritt, der US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur kosten könnte, holte das Weiße Haus zum medialen Gegenschlag aus. Kameras des Nachrichtensenders ABC sollten den 81-Jährigen bei einem Wahlkampftag im Swing State Wisconsin begleiten; der Starmoderator (und Ex-Bill-Clinton-Sprecher) George Stephanopoulos sollte ihn in einem Raum der Sherman Middle School in Madison interviewen. All das, um dem Land – und der Welt – zu zeigen: Biden ist nicht nur gesund, sondern angriffslustig, angespornt, aktiv.

Doch die Rechnung ging nicht auf. Die 22 Minuten, die Biden Stephanopoulos Rede und Antwort stand, werden den in den demokratischen Reihen immer lauter werdenden Rufen nach Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen nichts entgegensetzen können. Bis auf einen neuen orangefarbenen Teint hatte Biden wenig anzubieten, das besorgte Demokraten beruhigen könnte. Sein Blick war müde, sein Gesichtsausdruck starr; auf Fragen Stephanopoulos‘ reagierte er spät, manchmal erst nach zwei Sekunden. Verlor Biden den Faden, unterbrach er sich selbst, ein ganz offensichtlicher eingeübter Griff in die rhetorische Trickkiste: „But anyway“, sagte er dann, übersetzt: aber egal.