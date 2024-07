Wien: Hundebesitzer verletzt nach Streit 41-Jährigen mit Messer

Eine Sofortfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen war erfolglos.

Ein bisher unbekannter Hundebesitzer hat am Freitagabend in Wien-Favoriten einem 41-Jährigen nach einem Streit an Oberarm und Rücken Schnittverletzungen zugefügt. Der Mann war im Erholungsgebiet Wienerberg mit seinem späteren Opfer und dessen 51-jährigen Bruder verbal aneinandergeraten. Daraufhin verließ er das Gelände rund um den Wienerbergeteich und kam kurz darauf ohne Hund, dafür mit einem Messer wieder und attackierte völlig unvermittelt die beiden Brüder.

Den 51-Jährigen verfehlte der Angreifer noch, den jüngeren Bruder verletzte er mit der Waffe. Nach der gegen 19.15 Uhr verübten Tat flüchtete der Unbekannte. Alarmierte Polizisten versorgten den Verletzten. Die Berufsrettung Wien brachte ihn mit nicht lebensgefährlichen Schnittwunden in ein Spital.

Eine Sofortfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen war erfolglos. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen, betonte Polizeisprecherin Barbara Gass. Eine zielführende Personenbeschreibung des Mannes lag bisher nicht vor. (APA)