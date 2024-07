Wie Latinos die USA verändern

Drucken

Vorlesen Hauptbild • „Nicht wir haben die Grenze überquert, sondern die Grenze uns (im mexikanisch-amerikanischen Krieg)“, scherzt man im Süden von Texas. • Sergio Flores/Bloomberg Via Getty Images

In den USA leben 67 Millionen Latinos, davon 36 Millionen Mexikaner. Sie gründen zwei Drittel der Unternehmen und blicken nicht nach Europa.

„Todo bien?“, fragt der Taxifahrer und switcht schnell auf Englisch, als er merkt, dass seine Fahrgäste mit Spanisch wenig anfangen können. Und das in Miami. Hier stellen die Latinos zwei Drittel der Bevölkerung, abseits der touristischen Viertel wird Spanisch gesprochen. Raoul kommt ausnahmsweise nicht aus Kuba, wie die meisten hier in Florida, sondern aus Mexiko. „Dort drüben ist es“, sagt er, während er den Dixie Highway entlangfährt und wild mit den Händen gestikuliert. „Mar-a-Lago“, das Refugium von Donald Trump in West Palm Beach.