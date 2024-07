Nicki Minaj überzeugte als Headlinerin am Eröffnungstag des Festivals Rolling Loud in Ebreichsdorf nicht nur mit pornografischen Texten. Auch Shirin David, der superlativische Wiener Money Boy und ein Rapper mit dem kuriosen Namen Ski Mask The Slump God leiteten Ausflüge in fantasierte Gegenwelten.

Lustbarkeiten am Pferderennplatz, das gibt es nicht erst seit vorgestern. Das Hippodrom war schon in der Antike Institution. Die Erosion des Begriffs hat allerdings auch Tradition. Das Münchner Oktoberfest nennt ein garantiert pferdeloses Festzelt keck Hippodrom. In ihm werden seit mehr als 100 Jahren die Sprechwerkzeuge unter dem Einfluss von Alkohol in Betrieb genommen. In diese Richtung tastet sich auch das amerikanische Unternehmen Rolling Loud vor, das zu einem dreitägigen Hip-Hop-Festival ins Racino Ebreichsdorf lud.

„Elegant bitch“ nennt sie sich selbst: Nicki Minaj beim Festival Rolling Loud in Ebreichsdorf. Rolling Loud / MickeyPierre-Louis

Wobei die Stimulanzien in diesem Genre allerdings andere sind als Krügerl und Stamperl. Im aktuellen Rap wird eher dem Kokain, hierzulande als „Marschierpulver“ bekannt, gehuldigt. Größter Energiespender am Gelände war aber sicherlich die Jugend der Besucher. Viele tobten bereits am Nachmittag unter sengender Sonne.

Ski Mask The Slump God: „Baby Wipe“

Erst für 17 Uhr war mit Ski Mask The Slump God das erste Highlight angesagt. Der amerikanische Teenager amüsierte mit selbstreferenziellen Stücken wie „Baby Wipe“, wo in kühnen Wortkaskaden die eigene Lyrik gefeiert wurde. Er ist ein Meister im Heraushusten von Silben, die den Konnotationsraum eng abstecken. Viel Platz für Deutung gibt es da nicht: Reality Raps von hoher Eleganz. Im Gegensatz zu Skis klobigen Schuhen, die wie schweinslederne Verwandte von Hansi Hinterseers Moonboots anmuteten.

Gunna, der nächste Künstler, hat einen bescheidenen Namen, ist dafür ein großer Styler. Er kam in Baggy Pants mit Glitzersteinapplikation, trug Gucci-Shades und weißen Stiefelchen. Mit „Neck On Yacht“ und „Dollaz On My Head“ warf er Schlaglichter aufs Reichsein in Amerika. Fanatisch wurde sein Cover von Travis Scotts „Yosemite“ aufgenommen. Die Vorfreude auf den Headliner vom Sonntag war deutlich spürbar. Gunna zeigte sich zudem in einem T-Shirt mit Totenschädel. Ein Memento Mori am Gipfel der Lebenslust? Oder nur eine kleine Ablenkung vom Statusgewusel im Hip-Hop? Es kann schon enervierend sein, im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie Sex, Gewalt, Drogen und Konsum immer krasser beschreiben zu müssen.

Money Boy FLORIAN WIESER / APA

Money Boy: „Monte Carlo“

Das ist eine Form von Berufsleid, von dem Money Boy aus Wien nicht wirklich etwas mitbekommen scheint. Der Wahl-Gersthofer, den seine Fans liebevoll „Boi“ nennen, stellte sich als „König des Fotzenschleims“ vor. Sein „Swagger“ sei außer Kontrolle, beteuerte er, bevor er in „Monte Carlo“ die Bestandsaufnahme fantasierter Besitztümer präsentierte. Sein Kollege Yung Hurn fährt einen schwarzen Ferrari, der Boi rappt von einem „Rari, rot wie Sangria.“ Das Auto als Penisverlängerung, das brauche er nicht, betont er. „Mein Dick ist so groß, Bitches sagen, Money Boy, mach mal halblang. Sheesh.“ Solche Reizwörter liebt sein Publikum. Dazu grollten die Bässe. „Ich hab’ Juice, so wie Pago.“ Dann folgte sein beredter Jubel über die Gesamtsituation: „Bow, wow, wow, yippie yo, yippie yey.“ Das Kind im Mann, es lebt.

Frauen waren am Rolling Loud aber auch außerhalb von Männerfantasien zugegen. Die deutsche Rapperin Shirin David etwa zeigte schönste Synchrontänze mit ihrem kinetisch talentierten Ensemble und einem sehr soliden Set. Leider enthielt es „Atemlos“, jenen quälenden Schlager, den sie mit Helene Fischer neu aufgenommen hat. Die Begeisterung dafür hielt sich in Grenzen.

Nicki Minaj: „Barbie‘s World“

Um 23 Uhr schwebte Headlinerin Nicki Minaj über eine eigens für sie gebaute Showtreppe. Ähnlich wie Beyoncé inszeniert sie sich als Bienenkönigin. Sämtliche Bühnenwesen haben ihr zuzuarbeiten. Sie eröffnete mit „I’m The Best“. Niemand traute sich das anzuzweifeln. Die Frau ist eine Autorität. Zügig entführte sie in „Barbie’s World“. Ihre Marke von Feminismus trägt die Farbe rosarot. Mit viel Liebe zum Detail beschrieb sie, wozu sie in der Lage ist, sollte ein Penis in Griffweite sein. Das Lied hieß „Super Freaky Girl“ und brachte den testosteronhaltigen Teil des Publikums mit Porno-Rap ein wenig außer Fassung. Trocken stellte sie fest, sie sei eine „elegant bitch with a hoe glow.“ Musikalisch war ihr Set angenehm minimalistisch. Feine Melodien, gepaart mit delikater Lyrik, knapp außerhalb des Rilke-Kanons. Jedenfalls ziemlich rennplatztauglich.