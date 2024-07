Wenn es um die Übernahme von staatspolitischer Verantwortung geht, kann ich nicht einfach davonlaufen und mich verabschieden. Es weiß ja kein Mensch, wie die Wahlen ausgehen. Aber ich halte die demokratiepolitische Situation in Europa und in Österreich für fragil. Es ist notwendig, sich hinzustellen und darum zu kämpfen, dass nicht alles auseinanderfliegt, wofür Generationen gekämpft haben. Ich kann am Ende einer 30-jährigen politischen Laufbahn einfach nicht sagen: Was dann passiert, ist mir wurscht.