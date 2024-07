Europas halb volle (oder halb leere) Batterie

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Leistungsschau: Der chinesische Batterie-Weltmarktführer CATL bei der Pekinger Automesse im April. • Reuters

Bei der Produktion von Batteriezellen spielen Europa und die USA fast keine Rolle. Ehrgeizigen Plänen, das zu ändern, setzt nun die Absatzflaute bei E-Autos zu.

Der Hochvoltspeicher, Herzstück des Elektroautos: Darin wird chemische Energie in elektrische umgewandelt; kraft des verfügbaren Stroms treiben ein oder mehrere E-Motoren die Räder an. Die im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen bescheidene Energiedichte – etwa eins zu sieben – erfordert Traktionsbatterien von mehreren Hundert Kilogramm Gewicht, um mit der Reichweite einigermaßen in die Region von Verbrennern oder Hybriden zu kommen. Die Batterie ist das größte, schwerste, teuerste Einzelbauteil eines E-Autos.