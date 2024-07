Ein Stangerl feiert Geburtstag

1949 hat Familie Zach in ihrer Feldbacher Backwarenfabrik ein Salzstangerl erfunden, weil man sich das Formen der Brezel ersparen wollte. Den Namen hat das Soletti der Italien-Liebe der Familie zu verdanken.

Das Soletti hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Denn eigentlich war das dünne Salzstangerl, das niemals einzeln gegessen wird, einmal ein Brezerl. Weil man sich das damals noch händische Formen der Brezel aber sparen wollte, ist man in der Feldbacher Backwarenfabrik dazu übergegangen, es als Stangerl zu verkaufen. Und dieses Salzstangerl hat es in seinen 75 Jahren geschafft, sich zum wahren Kultobjekt zu etablieren.

Es gehört beim Heurigen ebenso dazu wie die Pischinger Ecken und wird in vielen Haushalten sogar als pseudomedizinisches Produkt gehandhabt. Die Cola-Soletti-Diät hält sich bei Magen-Darm-Beschwerden immer noch.

Die erste Dampfbäckerei

„1901 hat die Familie Zach die ‚Erste Österreichische Dampfbäckerei‘ in Feldbach gegründet“, erzählt Kelly-Geschäftsführer Markus Marek im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Die Familie dürfte recht umtriebig gewesen sein, was Innovationen betrifft. Bis dort aber auch Brezeln oder Stangerl produziert worden sind, hat es noch etwas gedauert. Anfangs hat man sich auf Zwieback spezialisiert. 1922 wurde er unter dem Namen „Feldbacher Zuckerzwieback“ auf den Markt gebracht, 1935 hieß er nur noch „Feldbacher Zwieback“ (und wurde bis 2017 dort produziert).

Das erste Laugenprodukt war die Babybrezel, wie es sie auch heute noch gibt. Sie wurde 1933 eingeführt. Weil aber die Brezeln noch händisch geformt wurden, hat man bald einen Rotationsschneider von lokalen Maschinenbauern entwickeln lassen und die Nudel, zu der der Teig geformt wurde, eben nicht mehr zur Brezel gedreht, sondern als Ganzes belassen.

1949 war dann die Marke Soletti geboren. „Der Name ist der Italien-Liebe der Familie Zach zu verdanken. Sie waren gern in Italien auf Urlaub und wollten etwas, das positiv klingt und an die Sonne erinnert“, sagt Marek. Frau Zach dürfte die Idee zu dem Namen gehabt haben, der heute wohl im ganzen Land bekannt ist und als Synonym für Salzstangerl verwendet wird.

Markus Marek ist seit 2017 Geschäftsführer bei Kelly. Clemens Fabry

100 Prozent österreichisches Mehl

Dass Soletti aus Mehl produziert wird, das zu 100 Prozent aus Österreich stammt – ebenso wie das Getreide (denn das sei bei „Mehl aus Österreich“ nicht immer der Fall, manchmal wird es hier nur gemahlen) – ist Marek besonders wichtig. „Wir sind einer der größten Mehlabnehmer des Landes.“ 1985 hat die Firma Kelly die Feldbacher Backwarenfabrik übernommen. Produziert werden Soletti aber nach wie vor am Standort in der Steiermark. Über die Jahre sind andere Produkte dazugekommen, wie Sesam-Soletti, Super Size Soletti, Goldfische, Cracker oder Brezelchips. Rund 13.000 Tonnen Knabbergebäck werden jährlich in Feldbach hergestellt.

Die Produktion läuft anders ab als jene in Wien, wo Chips, Snips und andere Knabbereien hergestellt werden. Für Soletti wird nämlich zuerst ein Hefeteig angerührt, der etwa eine Stunde lang rasten muss und mehrmals geschliffen wird. Nach dem Formen (was bei den Salzstangerl eigentlich ausfällt oder recht einfach ist) werden die Produkte in Backöfen gebacken. „Ein noch warmes Soletti ist schon etwas besonders Gutes“, sagt Marek. Warme Soletti zerbrechen auch nicht, weshalb sie gleich direkt über eine spezielle Maschine in die Verpackung kommen.

Heute gibt es zwar neben den klassischen Salz-Soletti auch Variationen wie Sesam- oder Chili-Soletti. „Aber der Österreicher greift eher zu den klassischen Produkten, wie Salz-Chips oder Soletti“, sagt Marek. Der Klassiker ist das meistverkaufte Salzgebäck des Landes. Optisch hat sich zumindest das Soletti-Maskottchen geändert. Bis 1995 gab es den gezeichneten Buben Freddy auf der Verpackung, danach ist die Comicfigur Joe Soletti gekommen.