Neuer Präsident Massud Peseschkian weckt Hoffnung im Iran

Der neue iranische Präsident heißt Massud Peseschkian. Der 69-jährige Arzt gilt als moderat. Ob er Reformen durchsetzen kann oder will, ist aber noch völlig offen.

Teheran/Wien. Mit Hupkonzerten, Gesängen und Tänzen feierten seine Anhänger den Erfolg: Im Iran hat der gemäßigte Kandidat Massud Peseschkian die Stichwahl gewonnen und ist neuer Präsident des Landes. „Wir werden allen die Hand der Freundschaft reichen“, sagte Peseschkian in einer ersten Reaktion nach seinem Wahlsieg. „Lasst uns alle am Aufstieg des Landes arbeiten.“

Der frühere Gesundheitsminister setzte sich mit 53,7 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer, den Hardliner Said Dschalili, durch, sagte ein Sprecher der Wahlbehörde in Teheran Samstagvormittag.

Der 69-jährige Herzchirurg gilt zwar als moderat, inwiefern von Peseschkian aber tatsächlich ein signifikanter Kurswechsel zu erwarten ist, bleibt noch offen. „Trotz aller Einschränkungen und Fehler der Vergangenheit könnte ein reformorientierter Präsident das autoritäre Regime der Islamischen Republik zumindest bis zu einem gewissen Grad aufbrechen“, analysiert Nader ­Hashemi, Politik-Professor an der ­George Washington University in den USA, in einem Kommentar in der New York Times.

Anfangs war Peseschkian im Wahlkampf nicht sonderlich aufgefallen, er hatte sich vorerst zurückhaltend gegeben. Da allerdings die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang historisch niedrig gewesen war – nur rund 40 Prozent der wahlberechtigten Iraner hatten ihre Stimme abgegeben –, änderte er vor der Stichwahl seine Taktik. Gegen seinen ultrakonservativen Herausforderer Dschalili entschied sich Peseschkian, einen Gang hochzuschalten. In seinen Wahlkampfveranstaltungen zeig­te er sich angriffslustig und sprach damit vor allem die jüngeren Wähler an. Prominente Politiker wie Mohammad Java Zarif, ein früherer Außenminister, sprachen sich für Peseschkian aus. Zarif meinte, die Wahl zwischen den beiden Kandidaten sie wie „Tag und Nacht“.

In den zwei TV-Duellen gegen Dschalili warf Peseschkian den Regimevertretern vor, nur Leute aus ihren eigenen Reihen zu fördern. „Kein Wunder, dass niemand zur Wahl geht.“ Für die Stichwahl konnte er so offensichtlich Wähler mobilisieren: Die Wahlbeteiligung lag in der zweiten Runde bei 49,8 Prozent.

Bei verschiedenen Wahlkampfauftritten hielt er sich nicht mit Kritik an der Hardliner-Regierung von Präsident Ebrahim Raisi zurück. Raisi war bei einem Hubschrauberabsturz im Mai ums Leben gekommen – damit war diese Wahl überhaupt erst nötig geworden. Peseschkian zeigte sich mit der Gewalt der Regierung gegen Demonstranten, die Reformen fordern, unzufrieden. Im Fernsehen stellte er außerdem die Frage, warum viele Iraner unter Raisi weiter verarmt seien, wenn alles so gut laufe wie dargestellt.

APA/AFP/Atta Kenare

Öffnung zum Ausland

Zudem bekräftigte er seine Forderung nach einer wirtschaftlichen und politischen Öffnung des Landes zum Ausland. Seiner Meinung nach sollte der Iran mit internationalen Institutionen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung zusammenarbeiten und das Atomabkommen mit dem Westen aus dem Jahr 2015 neu beleben. Wie viel er von all dem tatsächlich umsetzen will und kann, wird sich erst zeigen. Denn bei allen Reformhoffnung darf nicht vergessen werden: Auch Peseschkian hat gegenüber Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei seine Loyalität bekundet. Khamenei hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort und ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik. Ansonsten wäre Peseschkian wohl kaum als Kandidat zur Präsidentschaftswahl zugelassen worden.

Bei Auftritten war Peseschkian immer wieder mit seiner Tochter Zahra zu sehen, die als seine Beraterin fungiert. Der 69-Jährige ist Witwer, Anfang der 1990er-Jahre hat er seine Ehefrau und einen seiner Söhne bei einem Verkehrsunfall verloren. Er heiratete nach dem Tod seiner Frau nicht mehr. Während des Ersten Golfkriegs mit dem Nachbarn Irak absolvierte Peseschkian, der aus dem Nordwesten des Iran stammt, ein Medizinstudium und diente zwischenzeitlich auch an der Front. Nach dem Krieg führte er seine Arbeit als Arzt fort und machte in der Millionenmetropole Tabriz als Herzchirurg Karriere. Während der zweiten Präsidentschaft Mohammad Khatamis (2001–2005) war Peseschkian Gesundheitsminister.