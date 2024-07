Wer Demokratie will, muss Andersdenkende ertragen

Das übertriebene Gerede von einer Krise der Demokratie nimmt groteske Züge an: Auch US-Präsident Joe Biden ist nicht unersetzlich und Frankreich bei einem rechten Wahlerfolg nicht gleich dem Untergang geweiht. Die Briten machen vor, wie Machtwechsel über die Bühne gehen sollen.

Seit geraumer Zeit beschwören liberale Demokratien lustvoll ihre eigenen Schwächen und räkeln sich geradezu verzückt gruselnd in den Schaumbädern ihrer selbst herbeigeredeten Krisen. Das macht sie natürlich auch nicht stärker. Dabei sollte der Vergleich mit autoritären Systemen jeden Zweifel beseitefegen, wo Freiheit, Bürgerrechte und damit auch ein besseres Leben zu Hause sind. Es wäre hilfreich, sich diese grundlegenden Vorzüge zwischendurch bei aller notwendigen Kritik an unerfreulichen Entwicklungen vor Augen zu halten und zu schätzen. Denn in den aufgeregten Wehklagen über den angeblichen Verfall des Westens gehen die Relationen manchmal völlig verloren.

Nur weil die „Falschen“ gewinnen