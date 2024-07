Vorhölle im Theater: Thomas Bernhard in Reichenau

Ein Drama der Anti-Aufklärung? Jedenfalls eine Beschwörung des Dunklen. Thomas Bernhards frühes Drama „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ wirkt noch immer. Das zeigt Hermann Beils solide Inszenierung in Reichenau.

Ist das Saallicht jetzt doch ausgegangen? Scharfsichtige behaupten, es habe wenigstens, bereits während des Applauses, kurz geflackert, sozusagen in miniaturisierter Erinnerung an die Uraufführung 1972 bei den Salzburger Festspielen. Regisseur Claus Peymann hatte damals gefordert, auch das letzte Notlicht am Ende des Stücks zu löschen. Es müsse völlige Dunkelheit herrschen. Bei der Premiere herrschte sie nicht, die Hüter der feuerpolizeilichen Vorschrift setzten sich durch, und Bernhard und Peymann setzten die weiteren Aufführungen ab.