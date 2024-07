Urlauberin rutschte in Oberkärnten über Schneefeld ab

Die Berge bleiben auch im Sommer gefährlich, vor allem von Altschneefeldern geht aktuell eine erhöhte Gefahr aus.

Eine deutsche Urlauberin ist am Samstagnachmittag im Fragantgebiet (Gemeinde Flattach) im Bezirk Spittal in Kärnten auf rund 2.500 Metern Seehöhe aus Bergnot gerettet worden. Die 58-Jährige war über den noch teilweise schneebedeckten „Sadnig-Höhenweg“ unterwegs. Sie rutschte über ein Altschneefeld ab und blieb in einem Geröllfeld liegen. Ihre Tochter (20) setzte einen Notruf ab. Die verletzte Frau und ihre unverletzte Tochter wurden ins Bezirkskrankenhaus Liezen geflogen.

Erst am Donnerstag kam es zu einem ähnlichen Unfall, als eine 65-jährige Wanderin in Vorarlberg über ein steiles Schneefeld abgerutscht war und nach rund 80 Metern in einem Geröllfeld schwer verletzt liegen blieb. (APA)